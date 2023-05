Elezioni 2023, a Ceriale Mazzone mastica amaro: "Pronti a opporci alle scelte sbagliate e appoggiare quelle corrette"

" Prendo atto dei risultati e sono contento per Marinella, che spero possa essere il sindaco di tutti i cerialesi e ricucia tutto ciò che è stato motivo di divisione in questa campagna elettorale perché Ceriale possa andare avanti ".

Intercettato dai nostri microfoni, Mazzone ha però raccolto, almeno in parte, l'appello del nuovo sindaco a un'opposizione collaborativa: "Saremo pronti a contrastare le scelte sbagliate e ad appoggiare quelle che riterremo corrette, collaborando per lo sviluppo di Ceriale e la crescita del paese e, qualora queste ultime non dovessero arrivare, ci opporremo con tutta la nostra forza".