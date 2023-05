Raduno motociclistico per dire “NO” alla violenza sulle donne: Centaure on the Road in prima linea ad Albenga

Un raduno motociclistico e un giro “roboante” sulle due ruote per dire no alla violenza sulle donne. Domenica 21 maggio ogni regione d’Italia vedrà la manifestazione motociclistica, in Liguria curata dal gruppo “Centaure on the road”. Nella nostra regione, quest’anno la manifestazione si terrà ad Albenga, dove le motocicliste si incontreranno alle 10.30 nel parcheggio adiacente al casello dell’autostrada, per spostarsi poi insieme verso piazza Fabrizio De Andrè.

All’evento parteciperanno donne e uomini e ognuno indosserà qualcosa di rosso, proprio per ricordare il sangue versato nei femminicidi, fenomeno che, purtroppo, non accenna a diminuire.

Sarà presente l’Amministrazione comunale di Albenga, la presidente del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi Laura Dagnino, insieme ad alcune volontarie.

“Come non dire grazie alle Centaure on the Road che promuovono in tutta Italia questo evento per contrastare la violenza contro le donne? – afferma Dagnino -. Questa volta hanno scelto Albenga come località ligure in cui riunirsi e dire a gran voce NO alla violenza sulle donne”.

“Per il Centro AntiViolenza Artemisia Gentileschi sarò presente io, quale presidente e con me ci saranno alcune volontarie. Testimonieremo il nostro impegno all’accoglienza e all’ascolto delle donne che si rivolgono a noi e con il nostro aiuto ricevono consulenze legali, percorsi psicologici e borse lavoro. Le borse lavoro – spiega - sono fondamentali per queste donne che, quando arrivano da noi, si sentono incapaci di far qualsiasi cosa e invece, rientrando in un circuito lavorativo, riacquistano autostima e fiducia in se stesse”, conclude la presidente del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi.

In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.