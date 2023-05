Savona, dal 19 maggio sarà "Accelerando Festival" coi "Concerti di Primavera": l'evento inaugurale al Teatro Chiabrera

A Savona sono pronti a tornare, dal prossimo venerdì 19 maggio con l'evento inaugurale che per la prima volta si terrà al Teatro Chiabrera, “I Concerti di Primavera”.

L'organizzazione sarà, come sempre, firmata dall'Associazione Musicale Dioniso, che da 35 edizioni cura la rassegna internazionale di musica classica entrata a far parte, dal 2019, del prestigioso progetto regionale “Accelerando Festival” ideato dalla presidente dell’Associazione, Cinzia Bartoli, e tenuto a battesimo dal grande violinista Salvatore Accardo nel 2019 presso Palazzo Reale di Genova.

La rassegna unisce diverse realtà musicali del territorio ligure con eventi a Savona, dove saranno sostenuti dal Comune, Genova e Levante ligure.

“Sosteniamo con convinzione questa manifestazione e siamo felici che Savona ospiti anche quest'anno un ciclo di concerti che è presenza importante nel panorama culturale della nostra città e non solo – dice l'Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro – Per questo abbiamo scelto il Teatro Chiabrera come luogo per il concerto inaugurale, anche se poi gli eventi contamineranno altri luoghi della città e della regione. Bella anche la dimensione internazionale garantita da artisti che il mondo ci invidia e da Master Class con iscritti che arrivano da tutto il globo”.

L'appuntamento inaugurale della stagione 2023, come detto, avverrà venerdì 19 maggio presso il Teatro Chiabrera con la presenza del grande pianista italiano Giovanni Bellucci considerato dalla critica internazionale tra i migliori dieci pianisti al mondo, presente alla conferenza stampa del 18 maggio organizzata dal Comune di Savona.

Un evento di grande prestigio per la città di Savona che proseguirà nei giorni 20, 21 e 22 con una Master Class pianistica internazionale tenuta dal Maestro Bellucci con iscritti provenienti da Germania, Svizzera, Principato di Monaco, Giappone e Italia. La Master Class sarà in collaborazione con l’Associazione Rossini di Savona.

Dal 26 maggio i concerti proseguiranno presso l’oratorio dei SS. Giovanni e Petronilla con gruppi di musica da camera e il Festival pianistico internazionale con solisti di fama mondiale provenienti da Germania, Cina, Giappone e Italia.

Ci sarà un'anteprima del Festival nel pomeriggio del 19 maggio presso Palazzo Spinola di Genova. La conclusione del ciclo di eventi sarà il 23 giugno sempre a Genova presso Palazzo Spinola.