Alluvione in Emilia Romagna, partite dieci squadre di Protezione Civile dalla Liguria

Sono partite questo pomeriggio dal polo di Santo Stefano Magra in provincia della Spezia le 10 squadre di Protezione civile attrezzate di Colonna mobile, diretti in Emilia- Romagna, regione colpita in questi giorni da una tragica ondata di maltempo. In dotazione anche con un’idrovora da 9 mila litri, utile a realizzare interventi di messa in sicurezza della popolazione e ad attuare le prime misure di risoluzione delle criticità.