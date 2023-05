Meteo, maltempo con tanta pioggia nel weekend

Una bassa pressione persistente sul Mediterraneo ha attivato correnti orientali umide che regaleranno tanta pioggia sulle Alpi nei prossimi giorni. Da inizio settimana poi tregua e temperature che torneranno nella media del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 19 a domenica 21 maggio

Cielo molto nuvoloso o coperto sulle zone alpine e pianure occidentali, nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di qualche schiarita su quelle orientali. Piogge diffuse e intense sulle are Alpine e pedemontane, con accumuli che potranno superare i 100-150 mm nelle 48 ore. In pianura meno piogge andando da ovest verso est. Neve anche abbondante oltre i 1900/2000 m. Esaurimento dei fenomeni tra la notte e la mattina di domenica.

Temperature in calo, con escursione diurna ridotta al minimo. Per cui le massime saranno comprese tra 12 e 14 °C tra oggi e domani, fino 16/18 domenica in caso di ampie schiarite. Minime oltre i 10/11 °C ovunque in pianura e sulle coste.

Venti generalmente nordorientali al suolo, tra deboli e localmente moderati specialmente sulla Liguria.

Da Lunedì 22 maggio

Miglioramento delle condizioni meteo a partire da domenica pomeriggio, con le temperature che ritorneranno sulle medie del periodo almeno fino a metà settimana. Tuttavia le condizioni atmosferiche sul Mediterraneo saranno caratterizzate ancora da una vasta area depressionaria, che anche se indebolita manterrà aperta la possibilità di sviluppo di instabilità locale con rovesci sulle zone alpine, da valutare di giorno in giorno.

