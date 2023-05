Albenga, il 24 maggio uno spettacolo teatrale per l’ecocardiografo

Mercoledì 24 maggio alle ore 21 al Teatro Ambra di Albenga andrà in scena lo spettacolo "Atman, verso il respiro del mondo". Parte dell’incasso sarà devoluto per l’acquisto dell’ecocardiografo per l’ospedale ingauno.

Lo spettacolo è organizzato dalla compagnia teatrale "Quelli del mercoledì" (associazione culturale Governo Ombra, presidente Luigi Scola) diretta da Silvana Ansaldo (nel territorio col teatro prevenzione dagli anni ‘90).

La compagnia nasce nel 2003 col progetto "Teatro Messaggio" - che tuttora continua con lavori di ricerca per esprimere al meglio la realtà e la creatività - e porta avanti progetti che comprendono la partecipazione di artisti professionisti che aggiungono valore alle rappresentazioni.

"Atman, verso il respiro del mondo" è la storia, ispirata a opera di Hermann Hesse, Siddharta ed è rappresentata con prevalenza musicale, in modo visionario e con splendide immagini che scorrono facendo anche da scenografia.

Un'India metafisica. Musiche e proiezioni di Luciano Manasia. Testi delle parti cantate di Fabio Pistone. Momenti recitati scritti da Giacomo Campana e Silvana Ansaldo regista tuttofare dello spettacolo. La parte danzata e i momenti coreografici sono creati e rappresentati da una straordinaria Jessica Poli, professionista che prende spesso parte agli spettacoli della Compagnia.

La ricerca di sé è il percorso della trama. Attori coinvolti: Fausto Icardo, Giacomo Campana, Loredana Icardo, Cinzia Ciocca, Laura Gabbarini, Gabriella Usanna, Jessica Calbucci, Lorenzo Siffredi. Gentili comparse: Amedeo Viola e Roberto Gríseri.

"Siddharta è un insegnamento per la vita soprattutto oggi che la trascuriamo. Tutto tende alla meditazione, alla riflessone, alla ricerca di se stessi scegliendo di vivere tutte le esperienze che gli offre la vita. Ma la vetta poetica è da ricercare soprattutto nelle parole dedicate fiume che 'sotto le fronde ricurve d'alberi giganteschi, parla con la sua voce millenaria compendio di tutte le voci del mondo a chi lo sappia intendere e ascoltare'. Vi aspettiamo numerosi per una buona causa come sempre. Grazie al comune di Albenga al direttore artistico del Teatro Ambra Mario Mesiano per credere nei progetti che ogni anno la Compagnia propone. Ringraziamo tutti gli Sponsor e amici, la Croce Bianca, la disponibilità di Elena Geddo, che hanno contribuito per la realizzazione dello spettacolo. Il Service: fratelli Croce e Diego Fecit. Riprese Ermanno Carabba e Renzo Sasso. Servizio foto Ilario Navone", spiegano dalla compagnia teatrale.