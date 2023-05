Lavatrice con asciugatrice incorporata: caratteristiche e funzioni

Se la vecchia lavatrice è ormai troppo vecchia ed è tempo di sostituirla, si può valutare l’acquisto di una lavasciuga, ovvero dell’innovativa lavatrice con asciugatrice incorporata: con un solo elettrodomestico si può usufruire di due importanti funzioni, e approfittando delle promozioni presenti sul web, come le interessanti offerte Euronics, si può scegliere tra i modelli più nuovi e convenienti di questo elettrodomestico.

Ma quali sono le caratteristiche di una lavatrice con asciugatrice incorporata? Scopriamole insieme.

Due funzioni in uno: una soluzione salvaspazio e tempo

Proprio come si può intuire dal suo nome, la lavasciuga è un elettrodomestico complesso che combina le funzioni di lavaggio e asciugatura dei vestiti, permettendo di ritirarli dall’oblò già asciutti e pronti per essere piegati e riposti nell’armadio. Il suo funzionamento è molto semplice: durante il lavaggio, funziona esattamente come una lavatrice, mentre una volta terminato il processo il cestello si riempie di un flusso di aria calda e secca, e in pochi minuti il bucato è pronto.

In pratica, con un solo elettrodomestico installato in casa si potrà avere il lavoro di due apparecchi: in termini di spazio può rappresentare una soluzione molto interessante. Soprattutto in una casa piccola o che comunque non ha una stanza adattabile a lavanderia dove posizionare gli elettrodomestici. Inoltre si possono trovare in commercio soluzioni ancora più salvaspazio: tra le lavasciuga, infatti, ci sono modelli slim da installare anche in spazi ristretti.

Un’altra importante caratteristica è quella che riguarda l’indipendenza che questo strumento offre in termini di tempo. Quando si fa la lavatrice, una volta che è terminato il ciclo di lavaggio occorre manualmente tirare fuori i panni per spostarli nell’asciugatrice (o stenderli): in sostanza, bisogna essere presenti. Ma nella vita di tutti i giorni si è spesso fuori casa per molte ore, e in questo contesto la lavasciuga potrebbe essere una soluzione ottimale: si può far partire e uscire di casa tranquillamente, perché agirà da sola, passando automaticamente dal lavaggio all’asciugatura.

Costi di una lavasciuga

Questi elettrodomestici si trovano di ogni fascia di prezzo, un po’ come per la lavatrice o l’asciugatrice comprate singolarmente: in base alle funzionalità più o meno avanzate, il prezzo può variare, così come in base alle tecnologie presenti al suo interno.

Optando per soluzioni di classe energetica alta (superiore alla A+), l’elettrodomestico consuma meno energia e questo si ripercuote sulla bolletta e, sul lungo periodo, in poco tempo si può recuperare la spesa più alta effettuata con l’acquisto.

Prestazioni ottime di lavaggio e asciugatura

Sicuramente la lavasciuga non ha niente da invidiare alla qualità di lavaggio della lavatrice, anzi: possiamo dire che le prestazioni di una e dell’altra sono pressoché identiche. Non c’è da preoccuparsi su questo, quindi. Acquistare una lavatrice con asciugatrice incorporata non significa dover fare un compromesso sulla qualità delle prestazioni, perché si può avere lo stesso livello di efficienza nel lavaggio. L’unico aspetto da tenere in considerazione è la capacità di carico, naturalmente un po’ ridotta rispetto a quella di una lavatrice: per una famiglia poco numerosa o che comunque ha esigenze di lavaggio non eccessive, comunque sia, resta un’opzione più che valida.

Anche se l’asciugatrice impiega meno tempo e conclude il processo di asciugatura in modo più preciso, la lavasciuga si rivela essere una valida avversaria anche in questo frangente. L’apparecchio infatti permette di avere capi ben asciutti e persino stirati, perché alcune lavasciuga di ultima generazione hanno la funzione stiratura proprio come capita per le asciugatrici.

Inoltre, è importante dire che si possono utilizzare le funzioni di lavaggio e asciugatura in maniera indipendente l’una dall’altra, e quindi far funzionare l’apparecchio come se fosse una semplice lavatrice o asciugatrice a seconda delle esigenze.