Modelli di sigaretta elettronica perfetti per iniziare

Se stai esplorando le alternative più adatte per smettere di fumare, la sigaretta elettronica è sicuramente un’alternativa da valutare.

Esistono moltissimi modelli tra cui scegliere. Ognuno ha pro e contro, soprattutto in base al livello di praticità e dimestichezza che si intende acquisire.

In questo articolo, scoprirai quali sono i modelli più adatti per iniziare a svapare e avventurarsi nel mondo del vaping in base alle proprie esigenze di svapo e praticità.

Pod Mod

Le pod-mod sono particolari modelli di sigaretta elettronica dalle dimensioni contenute composte da 2 componenti principali: il pod (la testa) e il mod (la batteria). La testa include il serbatoio e l’atomizzatore. Esistono tipi di pod mod a sistema chiuso o aperto. Le pod mod a sistema chiuso contengono del liquido precaricato e non ricaricabile. Sono l’alternativa più comoda e sicura da trasportare, perché, non avendo aperture per ricaricare il liquido, sono i modelli che minimizzano il rischio di perdite di liquido. Le pod-mod a sistema aperto consentono invece di caricare del liquido all’interno della sigaretta.

Sebbene la prima tipologia sia quella più pratica, è anche quella più costosa, perché le pod delle pod mod a sistema aperto costano moltissimo e devono essere cambiate spesso, rispetto a quelle a sistema aperto che consentono di scegliere liberamente il tipo di liquido da svapare e di risparmiare.

Per iniziare, puoi dare uno sguardo alle pod mod online disponibili su shop e siti che rivendono sigarette elettroniche.

Sigarette elettroniche usa e getta

Per capire se la sigaretta elettronica rappresenta la soluzione ideale per smettere di fumare, evitando di spendere tanti soldi per acquistare una sigaretta elettronica vera e propria, l’alternativa migliore sono le sigarette elettroniche usa e getta.

La maggior parte dei modelli costa al di sotto dei 10€.

Non sono ricaricabili e vanno gettate una volta esauriti i numeri di tiri eseguibili, ma sono un’ottima soluzione per capire se il vaping può essere la soluzione perfetta per smettere di fumare.

La scelta di aromi è davvero altissima e super variegata, perfetta per capire anche quale sia il giusto aroma da acquistare con continuità e capire le proprie preferenze.

Box-mod con resistenze sostituibili

Le box-mod sono modelli di sigaretta elettronica in cui le box e gli atomizzatori sono acquistabili anche separatamente, per personalizzare completamente la propria esperienza di vaping. È possibile scegliere se optare per una sigaretta elettronica da polmone o guancia, che rivoluziona completamente la propria esperienza di vaping.

Con le box mod è possibile anche optare per le rigenerabili, specifiche tipologie di sigaretta elettronica con cui è possibile rigenerare in completa autonomia la propria resistenza.

Questa opzione, nonostante sia la migliore per avere un’esperienza di svapo ottimale e cucita su misura delle proprie esigenze, non è la soluzione migliore per chi sta iniziando a svapare e non ha dimestichezza con questo tipo di articoli.

Per questo motivo, optare per un modello di sigaretta elettronica in cui i vari componenti devono essere sostituiti sono l’alternativa migliore per i principianti.

Prendersi il proprio tempo per testare è l’alternativa più valida per trovare la soluzione in grado di soddisfare le proprie esigenze di svapo.