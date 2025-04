Cairo, cambio al vertice nella Polizia Locale: Ubaldo Moretti va in pensione, arriva Silvia Schinca

Dal 1° aprile la Polizia Locale di Cairo Montenotte ha un nuovo comandante. Ubaldo Moretti, dopo cinque anni di servizio alla guida del comando cittadino, ha raggiunto la meritata pensione. La sua carriera, iniziata nel 1981 a Noli come agente, lo ha visto successivamente in servizio a Millesimo dal 1982, poi come comandante a Cengio dal 1992. Nel 2008 ha assunto il ruolo di comandante del servizio associato Cengio-Millesimo-Osiglia, fino ad approdare nel 2019 alla guida del corpo di Cairo Montenotte, succedendo a Nicolini.

A raccogliere il testimone sarà Silvia Schinca, comandante della Polizia Locale di Millesimo, già in passato in servizio a Cairo. La sua esperienza e la conoscenza del territorio saranno fondamentali per guidare il corpo locale in questa nuova fase.

Il sindaco Paolo Lambertini ha voluto esprimere gratitudine per il lavoro svolto da Moretti, sottolineando l'importanza del suo contributo in anni particolarmente complessi, segnati dalla pandemia e da eventi alluvionali: "Il suo supporto è stato prezioso in momenti difficili per l'intera cittadinanza. Ha gestito un periodo caratterizzato da un turnover elevato, con numerosi pensionamenti e la necessità di formare nuovi agenti. La sua professionalità e serietà hanno rappresentato un valore importante per il nostro Comune. Gli auguro ogni bene per il futuro", ha dichiarato Lambertini.

Parole di fiducia anche per la nuova comandante: "Silvia Schinca è una professionista competente, con esperienza nel ruolo e un'ottima capacità di relazione con i cittadini. Saprà guidare e formare al meglio il nuovo gruppo di agenti. Le auguro buon lavoro".