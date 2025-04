L'Asl1 deve ad Asl2 300mila euro per prestazioni a pazienti dell'Imperiese; accordo sul pagamento del 50%

Accordo transattivo tra Asl2 e Asl1 per il pagamento di prestazioni fornite a pazienti dell'azienda sanitaria imperiese.

Le due aziende sanitarie arrivano ad accordo transattivo la questione relativa a fatture pendenti, chiudendo definitivamente le partite contabili in sospeso e risolvendo una situazione che durava da diversi anni.

La questione contabile tra le due aziende sanitarie risale al 2018 e agli anni precedenti, quando l'Asl2 aveva emesso fatture per prestazioni sanitarie erogate a pazienti dell'Asl1.

Le fatture erano rimaste sospese a causa di vincoli procedurali e dalla necessità di una riconciliazione contabile tra le due realtà.

La Corte dei Conti, durante le verifiche sui bilanci aziendali, aveva più volte sollecitato un chiarimento e una sistemazione definitiva delle partite debitorie e creditorie tra le due aziende sanitarie.

Asl2 e l'Asl1 sono così arrivate ad una transazione: l'Asl2 accetta di ricevere il 50% dell'importo dovuto per le fatture da Asl1 (pari a 313.485,44 euro) come pagamento definitivo e il restante 50% viene "annullato", come parte dell'accordo.

Questo processo risolve definitivamente le questioni contabili in sospeso, chiudendo così le vecchie partite contabili.