L'Italia è uno dei paesi più considerati per ciò che concerne i settori della moda e dell'estetica, tanto da essere entrambi ormai parecchio avanzati anche rispetto a tanti altri presenti. D'altronde moltissime persone lavorano con il proprio corpo, sia in termini di abbigliamento che di acconciatura, nonché di trucco; basti vedere il numero crescente di influencer che fanno uso costante dei social network su cui si mostrano. Per tale ragione, l'estetica non può essere lasciata al caso ma va curata nei minimi dettagli, e per conseguire tale scopo ci si rivolge ad appositi centri estetici, presso i quali è possibile apportare le modifiche o le migliorie desiderate.

Affinare i lineamenti e rendere la corporeità nonché il viso più luminosi e raggianti, è compito dei professionisti presenti sul campo, i quali prendono in carico, ad oggi, una clientela variegata. La crescita del settore dell'estetica ha spinto molte professioniste a svolgere anche attività diverse da quelle tradizionali – vedi il particolare servizio offerto da beautyparty.it, specializzato in trattamenti di bellezza per bambine – per cercare di distinguersi dalla concorrenza sempre più capillare e conquistare nicchie di clientela sempre più esigenti. Dunque, quanti istituti di bellezza ci sono in Italia? Questi i numeri del settore.

I numeri degli istituti di bellezza in Italia

A seguito dell’introduzione di macchinari hi-tech e di cosmetici “green”, associati ai tradizionali trattamenti naturali e ai massaggi, c’è stato un forte incremento nella frequentazione dei centri estetici in Italia. Il 23% della popolazione si dirige presso un istituto di bellezza almeno una volta al mese, mentre la media complessiva è di 6 volte all’anno per persona; all’interno della percentuale, si prende atto del fatto che il target principale siano ragazze dai 15 anni in su, ma anche donne fino ai 45 anni.

I dati rivelano anche che il diffondersi dei centri estetici lo si deve al fatto che questi siano stati inglobati da altre strutture: in Italia ci sono circa 20.000 istituti di bellezza, mentre ce ne sono altri 3.000 presenti in strutture alberghiere, circa 7.000 nei negozi per parrucchieri, ma anche circa 2.000 all’interno delle farmacie e altri 2.000 nelle profumerie. Persino le palestre hanno dato il via a questa attività, includendo delle cabine per l’estetica al loro interno, e sono circa 4.000 in tutta Italia. Ormai, basti pensare al fatto che ci sono circa 50.000 professionisti nel suddetto settore, e non a caso, negli ultimi 20 anni gli istituti di bellezza sono aumentati del 70%, percentuale ragguardevole.

A cosa si deve un tale incremento?

L’incremento dei dati riguardanti una sempre più diffusa presenza degli istituti di bellezza in Italia, la si deve a vari fattori. I macchinari hanno in realtà avuto vita breve, e quelli che sono sopravvissuti nei centri estetici sono le lampade solari e il laser per la depilazione. Dunque, a migliorare la qualità dei servizi sono i professionisti in prima persona, in grado di riuscire a offrire trattamenti manuali per corpo, viso, mani e piedi, in tempi brevi e in maniera efficace. La diffusione di tali istituti è anche data dalla possibilità di avviare un business parecchio redditizio, siccome c’è un’alta richiesta.

Inoltre, l’utilizzo di rimedi naturali come oli, creme e maschere per il viso, nonché le cere d’api, rappresentano un’attrattiva non di poco conto. Ormai qualsiasi sostanza chimica che potenzialmente può irritare la pelle viene rigettata dai clienti i quali preferiscono anche cosmetici ecologici. Infatti, le normative sulla salute e sulla sicurezza negli istituti di bellezza sono diventate più rigide, in modo tale da assicurare certi standard qualitativi e ispirando così fiducia nelle persone frequentatrici abituali.