La destinazione Finale convince col suo piano strategico e di comunicazione. Per l'estate in arrivo novità

Alle soglie della stagione estiva, Finale Ligure presenta primi risultati concreti e nuovi progetti del Piano Strategico per lo sviluppo turistico per il biennio 2022-23, intrapreso dal Comune di Finale Ligure, insieme a DEDE – Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione della destinazione.

Tra i primi risultati concreti del piano, l’adesione di circa quaranta operatori al percorso di creazione di due Club di Prodotto, Family e Slow, che con i loro servizi e prodotti rispondono in modo specifico alle esigenze delle famiglie con bambini e dei turisti interessati a scoprire il territorio in modo lento e sostenibile. In fase di avvio un terzo tavolo di lavoro dedicato al Wedding, per posizionare Finale Ligure come destinazione ideale per i matrimoni.

Parallelamente, la promo-commercializzazione dell’offerta turistica diventa sempre più digitale, con l’adozione di un DMS (Destination Management System) per gestire su un’unica piattaforma – il sito VisitFinaleLigure.it - informazioni, ricettività, esperienze, offerte commerciali ed eventi, generando valore diretto sulla destinazione e già adottata dagli Stakeholder di riferimento FOR e MUDIF. È attualmente ancora in corso il processo di adesione, gratuita, degli operatori, a cui saranno dedicate apposite sessioni di formazione.

Per promuovere Finale Ligure, è stato inoltre recentemente organizzato un Edu-tour virtuale, che ha coinvolto circa 120 tour operator connessi da Italia, Germania e Danimarca, principali mercati target, ma anche dal resto del mondo. Per una decina di loro, particolarmente motivati a inserire Finale Ligure nei propri cataloghi di offerta, sarà organizzato un secondo tour, in presenza, nel mese di settembre, per far toccare con mano il prodotto turistico finalese.

Tante le novità anche dal punto di vista della comunicazione, a partire dal restyling del marchio “Finale Ligure – My Perfect Place” (in corso di registrazione) e dal rinnovato sito web VisitFinaleLigure.it, di cui è stata appena completata la traduzione in tedesco ed è in fase conclusiva quella in inglese. Con un nuovo layout grafico, una piattaforma più veloce, nuovi contenuti e foto professionali, l’integrazione con il DMS e la creazione di aree riservate per gli operatori e gli aderenti ai Club di Prodotto, la nuova release del sito punta sempre più sul prodotto turistico e sulle esperienze da vivere sul territorio.