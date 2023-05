Padre Angelo Anselmo è il nuovo vicepriore dei Carmelitani di Savona

Padre Angelo Anselmo è il nuovo vice priore del convento dei Carmelitani Scalzi di Savona. Lo hanno deciso i superiori dell'ordine religioso al termine del Capitolo Provinciale svoltosi recentemente a Bocca di Magra, in provincia de La Spezia. La comunità accoglierà anche il nuovo confratello padre Roberto Nava; invece, padre Giovanni Tomasi raggiungerà quella di Torino.

"Siamo tutti chiamati, io per primo, a vivere queste decisioni con spirito di fede e impegnarci per far crescere la nostra bella parrocchia nella comunione e nell’unità - afferma il priore padre Enrico Redaelli - Per quel che mi riguarda continuo a ringraziare il Signore, che mi dà la gioia di continuare il mio ufficio di parroco in un realtà vivace e in cui noi religiosi ci sentiamo accolti con amore".

Novità anche all'Eremo San Giuseppe (Deserto) di Varazze: padre Paolo Calabrese ne diventerà infatti il priore. Gli ingressi dei nuovi frati si svolgeranno a partire dalle prossime settimane e la composizione delle comunità avrà durata per il triennio 2023 - 2026.