Rimozione sabbia e ripascimento spiagge a Celle, il sindaco respinge le accuse: "Non accettiamo certe cose, non c'è nessun allarme"

"Non accettiamo che vengano dette certe cose. Non c'è nessun allarme".

Il sindaco Caterina Mordeglia non ci sta e ha risposto al consigliere di minoranza Jacopo Abate che aveva accusato l'amministrazione per la presenza massiccia di spiaggia nella foce del rio Ghiare.

Ruspa che è al lavoro da lunedì per la rimozione che servirà poi per il successivo ripascimento della spiaggia attrezzata e libera comunale in località San Bastian.

"Le cose sono andate diversamente da come dice Abate, non è la realtà. I fatti sono diversi - ha proseguito la prima cittadina savonese - Le due associazioni dei bagni marini non hanno ritenuto di prendere la sabbia e quindi non hanno firmato la convenzione, così abbiamo deciso di spostare la sabbia nelle nostre concessioni. Soldi non ne sprechiamo". La Regione Liguria aveva destinato al Comune per il ripascimento la somma di 27mila 603 euro.