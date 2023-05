Quando parliamo del servizio di pronto intervento caldaie Vaillant parliamo di un servizio molto importante che possiamo definire come servizio decisivo per le persone che hanno in casa una caldaia di questa azienda che praticamente rappresenta l'elite nel settore degli impianti di riscaldamento, ed è un servizio del quale non possiamo fare a meno.

Probabilmente molte persone capiscono che quando devono acquistare una caldaia devono andare a botta sicura e quindi devono puntare su aziende come la Vaillant che non solo garantiscono la qualità dei loro dispositivi e quindi delle loro caldaie.

E tra l'altro si parla di caldaie a condensazione che sono quelle più diffuse in questo periodo, ma devono garantire anche un ottimo livello di assistenza clienti post vendita che garantisce le persone in tutto il ciclo della caldaia a partire dall'installazione fino a continuare con interventi di manutenzione ordinaria e con interventi di riparazione ordinaria ove servisse soprattutto quando la caldaia inizia ad invecchiare e quindi ha bisogno di supporto e ha bisogno di monitoraggio continuo per verificare che non ci siano componenti che devono essere sostituite prima che la caldaia si blocchi.

Quindi un pronto intervento è fondamentale per queste caldaie perché magari ci ritroviamo nelle situazioni in cui ci sono dei sintomi che non riusciamo a capire e quindi ad esempio magari la nostra caldaia inizia a diventare molto rumorosa a differenza di prima e quindi non riusciamo a capirne i motivi e prima che quel rumore poi diventa un guasto dobbiamo chiamare questi esperti della Vaillant, che sono dei tecnici caldaisti che verranno a domicilio per darci una mano prima che magari quella caldaia vada in blocco.

E per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria in certe situazioni sono obbligatorie per legge e quindi quando parliamo del controllo delle emissioni inquinanti che devono essere a norma di legge, e non ne possiamo fare a meno perché se vengono a controllarci e non vedono nel nostro libretto termico della caldaia il bollino blu,rischiamo che ci fanno una sanzione molto salata e non sarebbe il caso.

Dobbiamo contattare il servizio di pronto intervento caldaie quando ci sono dei segnali che non ci convincono

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte è molto importante avere il numero di telefono di un pronto intervento caldaia della Vaillant e se abbiamo una caldaia di questa azienda cosa strana visto che parliamo di un'azienda che sta nelle Élite degli impianti di riscaldamento.

Tra l'altro in questo periodo storico quando parliamo di impianti di riscaldamento parliamo di caldaie a condensazione che sono delle caldaie che consumano molto meno rispetto alle vecchie caldaie a camera stagna, e soprattutto sono delle caldaie che inquinano molto meno e questo è un grande favore che facciamo all'ambiente.

In ogni caso sempre dobbiamo prenderci cura della nostra caldaia, e non dobbiamo aspettare che la stessa abbia dei guasti, soprattutto quando poi inizia ad invecchiare e quindi non essere più in garanzia perché se non rischiamo di dover spendere molti soldi per degli interventi di riparazione.