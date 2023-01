Frane in via San Nazario e via alla Strà a Savona: approvati i progetti da 1 milione e 200mila euro

500mila euro per intervenire, dopo anni di attesa, su via alla Strà colpita da 4 frane a seguito dell'alluvione del 23-24 novembre del 2019.

La giunta comunale di Savona ha infatti approvato il progetto definitivo/esecutivo per la sistemazione del movimento franoso e il ripristino della viabilità. Le frane erano avvenute nel percorso che si sviluppa a monte della località Conca Verde e in un breve tratto in prossimità del Forte di Monte Ciuto, dove il corpo stradale era stato interessato da dissesti che hanno completamente impedito il transito di automezzi e che pertanto hanno comportato la chiusura al pubblico transito.

Due frane sono di modesta entità e riguardano prevalentemente cedimenti del sedime stradale di valle, con franamento del materiale, mentre le altre due hanno un’estensione più ampia. Una di esse è caratterizzata da un avvallamento generalizzato della sede stradale e dell’area posta a monte della stessa e quella zona è caratterizzata da fratture individuabili nel terreno.

L'altro cedimento è caratterizzato dallo scarico verso valle di una vasta porzione di versante che, franando, ha ricoperto la sede stradale e ha lasciato sul posto una notevole quantità di detriti che si sono distaccati dalle pendici della scarpata.

I lavori dovrebbero durare circa 6 mesi e dovranno essere effettuati prima del periodo autunnale.

Nello stesso periodo si era verificato inoltre il cedimento del ciglio stradale in via San Nazario che aveva causato l'interruzione della via e la conseguente chiusura al transito. La stessa aveva inoltre subito ulteriori danni nella parte alta impedendo di fatto l'accessibilità a numerose abitazioni in condizioni di sicurezza.

Per questo era attivato un intervento in somma urgenza finalizzato a rendere la parte alta della strada vicinale ad uso pubblico, raggiungibile attraverso una diversa viabilità comunale, percorribile in condizioni di sicurezza con lo scopo di rendere accessibili le abitazioni presinti.

L'amministrazione comunale, per dar vita alla realizzazione di un intervento per ripristinare anche la viabilità interrotta nella parte sottostante in condizioni di sicurezza e vista l'importanza che riveste per il numero di abitazioni servite e per le sue caratteristiche di collegamento tra la via comunale Marmorassi e la strada vicinale Ranco, ha deciso di stanziare 700mila euro.

Anche per questo intervento sarebbero previsti 6 mesi di lavori.