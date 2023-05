Dalla Provincia di Savona 20 mila euro per Ravenna colpita dalle alluvioni

Con un decreto del presidente Pierangelo Olivieri, Palazzo Nervi ha deciso di donare alla Provincia di Ravenna 20 mila euro per fare fronte all'emergenza per l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, con conseguenze particolarmente pesanti nel Ravennate.

«La scorsa settimana - spiega Olivieri - l’Emilia Romagna, ed in particolare la Provincia di Ravenna, sono state colpite da un evento alluvionale di dimensioni tali da aver causato 14 vittime e circa 36.000 evacuati, oltre a ingentissimi danni alle infrastrutture ed alle attività produttive».

Una situazione che ha fatto scattare la solidarietà di Palazzo Nervi per zone che dovranno sostenere un ingente sforzo economico in lavori e interventi che permettano di tornare, per quanto possibile, alla normalità e alla ripresa delle ordinarie attività, produttive e sociali.

«Richiamanti i principi solidaristici che devono ispirare l’attività amministrativa secondo quanto previsto dalla Costituzione - conclude Olvieri - e considerando che risulta essere stata promossa una raccolta fondi in favore delle Comunità della Provincia di Ravenna con un conto corrente bancario dedicato, è nata la necessità di manifestare la vicinanza della Provincia di Savona alle popolazioni coinvolte, per mezzo di un contributo concreto alle attività di soccorso ed assistenza».