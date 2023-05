Tesseramento del Pd, debole "l'effetto Schlein" nel Savonese

Dopo le primarie e il congresso nazionale che ha visto la nomina a segretario di Elly Schlein, è ripartito il tesseramento online al Pd nel Savonese.

Nella nostra provincia, Schlein aveva ottenuto il 62,3% alle primarie, ribaltando il risultato dei circoli Dem dove aveva prevalso Stefano Bonaccini. Il tesseramento provinciale del Pd non è ancora chiuso (stanno arrivando le tessere cartacee) ma quello che in altre realtà è stato subito definito "l'effetto Schlein" con la riapertura delle iscrizioni online, non sarebbe stato, almeno fino ad ora, così travolgente come ci si aspettava.

A tesseramento ancora aperto sono finora 71 i nuovi ingressi nel Pd provinciale arrivati con le iscrizioni online, per la maggior parte provenienti da Articolo 1 di Simone Anselmo.

Lo scossone che l'elezione di Schlein aveva ai i Dem savonesi è stato piuttosto il tentativo di avere più spazio nel Pd provinciale da parte di alcuni suoi sostenitori.

Con una lettera firmata da un piccolo gruppo di firmatari della mozione Schlein al segretario Emanuele Parrinello hanno chiesto di rimettere mano agli equilibri di forze nel direttivo provinciale e riorganizzarli in seguito all'esito del congresso, mentre era stata la stessa Schlein in uno dei suoi primi interventi a dire no alle correnti.

La cosa, per ora, sarebbe rientrata dopo che il segretario Parrinello aveva rivendicato lo spirito unitario della segreteria.

L'ex premier Massimo D'Alema, ieri a Savona per l'intitolazione dei giardini del Prolungamento alla memoria di Enrico Berlinguer, ha esortato la sinistra "di oggi" a ricostruire "una visione critica della società, non alimentata dal mito della Rivoluzione, ma dalla volontà di correggere ineguaglianze e ingiustizie". Sempre D'Alema ha invitato a dare fiducia a Schlein.