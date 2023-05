Carcare, il dottor Ferraro va in pensione: l'Asl 2 cerca un sostituto provvisorio

L'Asl 2 cerca medici laureati i in medicina e chirurgia abilitati per coprire provvisoriamente il posto lasciato vacante a Carcare causa pensionamento, oramai prossimo, dal dottor Alessandro Ferraro.

L'incarico, attivo indicativamente dal 1° luglio 2023, avrà una durata non superiore ai sei mesi e comunque fino alla copertura dell'ambito carente da parte del medico titolare a seguito delle procedure di legge.

Le manifestazioni di interesse verranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità: medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di priorità; dottori che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale; medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale; minor età al conseguimento del diploma di laurea; maggior voto di laurea; anzianità di laurea.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 29 maggio.