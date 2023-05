Al Mercato Civico di Savona partono i lavori per la posa dell'impianto di climatizzazione

Sono partiti i lavori di installazione dell'impianto di climatizzazione del piano terra del Mercato Civico. La partenza avviene con un mese di ritardo, visto che la consegna dei lavori e il via libera formale da parte del Comune era avvenuto a fine marzo.

I lavori consistono nell'installazione di una barriera a lama d’aria ad alimentazione elettrica all’ingresso; un'unità di produzione d'aria condizionata sul tetto; la realizzazione delle canalizzazioni per la distribuzione e per il richiamo d'aria; la posa di tubi per la rete di distribuzione ed estrattori.

“I lavori sono partiti, dopo ripetute sollecitazioni da parte del Comune - dicono gli assessori al Commercio, Elisa Di Padova, e ai Lavori Pubblici, Nello Parodi - ma l'avvio avviene con un ritardo di quasi un mese e mezzo. A questo punto abbiamo chiesto all'impresa un impegno preciso perché il cronoprogramma venga rispettato, in modo che gli operatori del Mercato Civico e i clienti abbiano l'impianto funzionante durante l'estate”.