Albenga, nuove asfaltature in via Einaudi: avviati ufficialmente i lavori

E' ufficialmente operativo da oggi (25 maggio, ndr) il cantiere per il restyling di via Einaudi, ad Albenga.

I lavori riguarderanno il rifacimento dell'asfaltatura nel tratto che va dal sottopasso sino al mare della zona parcheggi lineari, posti lato Alassio, per un valore complessivo dell'intervento di 62mila e 500 euro finanziati con fondi ministeriali e che il Comune ha deciso di stanziare per questa strada.

“Si tratta di un intervento particolarmente importante specialmente in vista della stagione estiva - spiega il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Alberto Passino -. Il secondo lotto da 34mila e 500 euro prevede il rifacimento dell’asfalto dal sottopasso fino al tratto sul quale si era già intervenuti durante l’Amministrazione Cangiano”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “In questi giorni sono terminati gli interventi del primo lotto del piano asfalti con la riasfaltatura di via Martiri della Foce, continuano inoltre le lavorazioni relative al secondo lotto (valore complessivo piano asfalti 1 milione 300 mila euro), di via Papa Giovanni e via Trieste”.

“La rete viaria del Comune di Albenga è particolarmente articolata e necessita di molteplici interventi che abbiamo e stiamo programmando al fine di intervenire sulle principali necessità sia nelle frazioni che nel centro cittadino” conclude il sindaco.