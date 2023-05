Autista accusa un malore alla guida, camion a zigzag in autostrada (VIDEO)

Attimi di panico sulle autostrade del savonese. A riprenderle in un video una ragazza ucraina che ha assistito incredula alla scena come si evince dai toni del racconto fatto esclusivamente nella sua lingua.

Nel video si vede nitidamente un camion procedere a zigzag in galleria fino a fermarsi poi contro le pareti in un tratto di strada dove si vedono disposti dei paletti usati tipicamente per dividere la carreggiata, in quello che poi, nel prosieguo del video, si rivela essere un tratto a doppio senso di marcia.