5 accessori di design che non possono mancare nel tuo bagno moderno

Impara ad arredare il tuo bagno come un vero interior design: scopri 5 elementi, troppo spesso sottovalutati, perfetti per comporre il tuo set accessori da bagno moderno .

Potresti aver bisogno di questo elenco, specialmente se la tua sfida è quella di allestire un ambiente di esigue dimensioni. Impara i trucchi del mestiere ed evita che il tuo bagno possa sembrare una stanza opprimente e soffocante, proteggi i tuoi momenti di intimità, ristoro e relax.

Esistono vari modi per dare luminosità e profondità alla stanza, oppure ottimizzarne gli spazi vivibili, scoprili tutti.

1. Porta asciugamani con pedana

Perché fissare il tuo porta asciugamani a muro, rovinando pareti, piastrelle o mattonelle (specialmente nel caso tu viva in affitto o abbia appena ristrutturato le mura) ?

Con un appendino a struttura fissa finirai per ingombrare lo spazio, che verrà sensibilmente ridotto. Scegliendo il modello con pedana, potrai muoverlo a tuo piacimento, evitando impedimenti e urti improvvisi.

Presta attenzione ai modelli con più aste orizzontali, permettono di sorreggere un numero maggiore di asciugamani in un solo punto del bagno, evitando la loro dispersione all’interno dell’ambiente e rendendolo più luminoso e aperto.

2. Lavatoio

Gli intenditori di design lo preferiscono al lavandino classico grazie alla sua struttura esigua e agile.

Lo stile del lavatoio risulta perfetto per bagni moderni che, paradossalmente, richiamano le architetture vintage, tornate prepotentemente di moda.

Se scegli lavabi di design, puoi imbatterti in strutture che mettono a disposizione spazi nascosti utili a riporre sapone e creme al loro interno, salvaguardando l’armonia del design da te impostato.

3. Specchio

È lui il re della profondità e della vivibilità del bagno.

Uno specchio tondo e molto ampio, se fissato al muro, privo di struttura, può dare alla stanza una percezione della profondità altrimenti irraggiungibile.

Attenzione a puntargli addosso la giusta dose di faretti, lampade o luci. Sbagliare la scelta dell’illuminazione è un errore che potrebbe costarti caro.

Spesso la soluzione ideale può trovarsi in specchi retroilluminati: la scelta adatta per far combaciare design e funzionalità

Se hai possibilità di acquistare specchi che racchiudono scompartimenti e mensole, valuta questo tipo di opzione: nascondere dentifricio, spazzolino ed altri oggetti dell’igiene aiuta a far apparire il bagno “poco affollato” e pulito, incrementando il fattore del design e dello stile.

4. Faretti, lampade e luci

Come appena anticipato, bisogna prestare attenzione alla scelta dell’illuminazione del proprio bagno.

Plafoniere, faretti tondi e da soffitto spopolano, specialmente se contraddistinti dal colore nero opaco e da inserti in legno, l’acciaio e il cromato stanno passando di moda.

5. Specchi autoadesivi

Vale lo stesso principio dello specchio principale, utilizza gli specchi autoadesivi per dare vita a punti ciechi del tuo bagno.

Sono facili da applicare perchè non richiedono l’uso del trapano ma sfruttano la resistenza dei nastri biadesivi posti sul retro del vetro.

Altri accessori da non sottovalutare per un bagno moderno

Non dimenticare di utilizzare anche tappeti antiscivolo.

Prediligi quelli dai colori opachi, in caso tu voglia optare per i moderni modelli in microfibra e poliestere.

Questa tipologia di articolo rappresenta una scelta intelligente in termini di design e di pulizia, grazie al colore che non facilita l’individuazione dei primi residui di polvere o sporcizia (ovviamente non tralasciare la fase di lavaggio, ne va della tua salute!).

Se lavi frequentemente il bagno, facilita il processo di pulitura dei tappeti, con i tappetini antiscivolo in materiale termoplastico.

Questo resiste duramente ai raggi UV e l’usura ed è facile da sterilizzare, igienizzare ed asciugare.