Savona, dalla prossima settimana i lavori per l'installazione delle "mini" isole ecologiche sulle spiagge libere

Sono un'ottantina le piccole isole ecologiche che Sea-S si appresta ad allestire nelle spiagge libere e che sostituiranno i tradizionali bidoni.

"Prevedamo di iniziare i lavori la settimana prossima - spiega l'amministratore delegato di Sea-S Stefano Valle - nel frattempo abbiamo posizionato i cassonetti per i rifiuti differenziati, in via provvisoria, per fare fronte all'affllusso sulle spiagge di questi fine settimana".

Le "mini" isole ecologiche prevedono dei bidoni per i vari tipi di rifiuto della differenziata, della capienza intorno agli 80 litri, che saranno affissi a dei pali sulle spiagge libere della città.

I bidoni non saranno chiusi, in modo che i bagnanti vi possano conferire i rifiuti, differenziandoli. Sono stati pensati per essere distribuiti in modo capillare sugli arenili ed evitare ammassi di rifiuti, come spesso succede sulle spiagge libere cittadine nella stagione estiva.