Cerchi i rubinetti da cucina ideali? Scopri i segreti degli esperti per l’acquisto intelligente

Sei bombardato da promozioni e video che mostrano numerosi tipi di rubinetti, dal moderno modello a doccia a prodotti in stile vintage, e non sai quale può fare al caso tuo? Facciamo chiarezza e scopri i parametri utili a trovare i rubinetti cucina online più adatti a te.

I tre fattori principali: funzionalità, praticità ed estetica

Per essere soddisfatto del tuo acquisto, considerando si tratti di un bene che difficilmente sostituirai in poco tempo, tieni principalmente conto di: funzionalità, praticità ed estetica.

La prima è essenziale, tieni d’occhio le misure ed i tipi di incastri con la struttura del tuo lavello, anche se le ultime tecnologie sono sempre più protese ad offrire soluzioni universali ed intercambiabili.

Un rubinetto pratico che si rispetti sa valorizzare l’igiene e la pulizia della cucina, perchè facile da sterilizzare e poco problematico in termini di manutenzione.

L’estetica, anche l’occhio vuole la sua parte! Scegli lo stile che più si sposa con l’arredo e l’impronta di design della tua dimora.

Miscelatori e rubinetti: 4 avvisi che devi conoscere

Impara ad essere informato in merito a: gestione dell’acqua, materiali impiegati, dimensioni e prezzo del prodotto.

Gestione dell’acqua, cosa c’è da sapere?

Non tutti i rubinetti gestiscono il flusso d’acqua allo stesso modo, dipende dalle loro caratteristiche strutturali.

I rubinetti con doccetta estraibile, molto in voga per il loro design, sono spesso scelti perchè indicati per il lavaggio dei piatti e del lavabo. Potrai gestire il flusso a tuo piacimento ed eviterai di schizzare in giro per la cucina in fase di lavaggio piatti.

Spesso il getto è anche accompagnato da un tasto installato per gestire il flusso a proprio piacimento: ti permette di erogare l’acqua in modo concentrato, utile a pulire lo sporco più incrostato, oppure in raggi più sottili e delicati, adatti al lavaggio di frutta ed alimenti.

Sapevi che alcuni rubinetti prevedono anche l’uso del limitatore di temperatura?

Utile per bloccare la valvola termostatica interna sulla temperatura desiderata, evitando sprechi durante le prime fasi di apertura.

Impara a conoscere i materiali, proteggi la tua salute

Scegli solo rubinetti in leghe metalliche prive di piombo, ricorda che l’acqua che scorre è destinata all’uso alimentare e non puoi permetterti di lavare la frutta e le stoviglie con residui di piombo.

I migliori materiali per la tutela della salute sono ottone e acciaio inox, resistenti e facilmente sterilizzabili.

Se hai optato per un rubinetto ad estrazione con doccino, assicurati che la copertura del tubo estraibile sia in silicone, atossico ed immune alla ruggine.

Se il tuo rubinetto prevede l'installazione interna di pastiglie, scegli solo le cartucce in ceramica. Acquisterai un prodotto duraturo e resistente alla formazione di calcare.

Non tralasciare le dimensioni, ecco quali misure controllare prima dell’acquisto

Altezza e distanza tra base e bocca del rubinetto su tutte.

Se necessiti di installare il tuo rubinetto in uno spazio esiguo assicurati di aver preso bene le distanze tra lavabo e finestra o tetto spiovente. In alternativa scegli modelli che possono contare sulla loro struttura reclinabile, sdraiandosi lateralmente ti permetteranno di aprire e chiudere le tue finestre senza alcun problema.

Un’altra soluzione è da trovare nei rubinetti a scomparsa, estraibili e riponibili in base alle esigenze. La comodità è insita anche nel possedere diverse altezze a cui potersi bloccare