L'Italia sta affrontando un periodo di aumento dell'inflazione e dei prezzi, con conseguenti impatti sul potere d'acquisto dei consumatori e sulla stabilità economica del Paese. In questo contesto, Christopher Lucio Merlini, tra i soci di Plutonis (società leader in Italia per la formazione finanziaria) ha dichiarato nei giorni scorsi che “Il trading in opzioni potrebbe rappresentare uno strumento potenziale per gli italiani per mitigare gli effetti negativi dell'inflazione e cercare opportunità di profitto in un ambiente economico sfidante”.

L'aumento dell'inflazione è stato causato da diversi fattori, quali l'aumento dei costi delle materie prime, la riduzione dell'offerta di alcuni beni e servizi a causa di interruzioni nella catena di approvvigionamento e la crescita della domanda a seguito della ripresa economica. Questa situazione ha portato a un rialzo dei prezzi al consumo, mettendo a dura prova le finanze dei consumatori e delle imprese.

Il trading in opzioni, una forma di investimento che consente di sfruttare le variazioni di prezzo di un'ampia gamma di asset finanziari, potrebbe offrire opportunità per affrontare questa situazione e Plutonis che è la società leader nella formazione finanziaria sul trading in opzioni ne è convinta: “Si tratta di una forma di investimento che offre agli operatori la possibilità di sfruttare le variazioni di prezzo di un'azione, un'obbligazione o altri strumenti finanziari senza dover possedere direttamente l'asset sottostante. In pratica, si acquistano o si vendono contratti di opzione che conferiscono il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'asset sottostante a un prezzo predeterminato entro una data specifica”, continua Christopher Lucio Merlini.

La vera forza di Plutonis è quella di riuscire a formare in poco tempo le persone, perfino i pensionati, che sono tra i più colpiti dall’aumento dei prezzi al consumo, ad operare con quello che è definito il miglior strumento di investimento, con percorsi in grado di rendere alla portata di tutti qualcosa che in realtà è relativamente complicato. La mission di Plutonis sin dall’inizio è stata quella di rendere accessibili a tutti le conoscenze e gli strumenti finanziari, semplificandoli, con lo scopo di permettere ad ogni persona di poter guadagnare un reddito extra dai mercati finanziari dedicando solo pochi minuti al mese.

È importante sottolineare che il trading in opzioni richiede conoscenza delle dinamiche ed è fondamentale che gli investitori comprendano appieno le caratteristiche e le implicazioni delle opzioni. Ma attraverso il sistema Plutonis, “Che non ha la presunzione di risolvere l'aumento dell'inflazione e dei prezzi, ma può fornire agli italiani uno strumento per cercare di ottenere rendimenti positivi e gestire i rischi associati a questa situazione economica” continua Christopher Lucio Merlini si possono ottenere diversi vantaggi: uno dei principali è la possibilità di sfruttare l'effetto tempo, che consente agli investitori di ottenere rendimenti dal semplice scorrere del tempo rispetto a possedere soltanto l’asset sottostante. Ciò significa che anche se il prezzo del sottostante non cambia o scende di poco si possono ottenere guadagni significativi. Ovviamente, va sottolineato che l’utilizzo delle opzioni può amplificare sia i profitti che le perdite.

Anche le istituzioni finanziarie potrebbero svolgere un ruolo importante nel creare un ambiente favorevole al trading in opzioni, perfino il Governo, diffondendo la cultura e la promozione di una maggiore e fondamentale educazione finanziaria, in grado di rendere gli italiani non solo più consapevoli ma soprattutto più liberi finanziariamente.

Fondamentale per il sistema Plutonis è la capacità di formare sulla corretta gestione dei rischi, l’obiettivo è sempre quello di proteggere i risparmi degli investitori mettendoli a conoscenza in maniera trasparente delle eventuali criticità.

Il trading in opzioni potrebbe rappresentare veramente uno strumento per affrontare l'aumento dell'inflazione e dei prezzi in Italia ma è fondamentale comprenderne i rischi e le dinamiche attraverso la formazione e adottare un approccio consapevole in modo tale da poter utilizzare strumenti per valutare attentamente la propria capacità finanziaria, la propria tolleranza al rischio e adottare una gestione oculata proteggendo i propri investimenti. https://www.plutonis.com/