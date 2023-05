Superenalotto: la migliore lotteria italiana a cui giocare

A detta di molti, il Superenalotto è una delle migliori lotterie italiane a cui giocare e attraverso cui si possono ottenere delle vincite davvero interessanti che potranno cambiare per sempre la tua vita. Giocare al Superenalotto è davvero molto semplice, ecco perché un numero sempre maggiore di italiani si rivolge a questo gioco per tentare la fortuna. Ma quali sono le modalità attraverso cui affidarsi alla Dea Bendata e giocare al Superenalotto? Ecco come fare!

Come giocare al Superenalotto?

Come detto, giocare al Superenalotto è davvero molto semplice. In particolare, puoi giocare online a Superenalotto qui oppure scegliere di vivere le tue emozioni fuori di casa presso un qualsiasi tabacchino che offre questo servizio. Il passo successivo, quindi, è quello di scegliere sei numeri tra l’1 e il 90 e ogni singola giocata ha un costo di 1 €.

Inoltre, c’è anche un’altra modalità di gioco che consente di accedere a dei premi più ricchi. Parliamo dell’opzione Superstar che può essere attivata ad un costo aggiuntivo di 50 centesimi. Per Superstar si intende un numero tra 1 e 90 che viene estratto separatamente dalla sestina ma che può essere comunque incluso in quest’ultima.

Al Superenalotto, quindi, puoi scegliere anche per quante estrazioni vuoi partecipare. Non dovrai selezionare niente se vuoi partecipare ad una sola estrazione. In ogni caso, il numero massimo di estrazioni a cui puoi partecipare è pari a 5 settimane.

Fatto questo, è arrivato il momento di acquistare la tua giocata. Se giochi in ricevitoria, il nostro suggerimento è quello di conservare la tua ricevuta considerando che in assenza di quest’ultima non potrai prelevare la tua potenziale vincita. Invece, nel caso in cui dovessi giocare online, la tua ricevuta sarà conservata nel tuo conto online. Nel momento in cui hai effettuato l’acquisto, avrai anche 1 possibilità su 500 € per poterti aggiudicare una vincita immediata di 25 €.

Come avvengono le estrazioni?

Le estrazioni avvengono nella città di Roma alle ore 20.00 di ogni martedì, giovedì e sabato. In alcuni casi i giorni possono variare per evitare che si sovrappongano con i giorni festivi. Il jackpot si ottiene indovinando tutti i numeri che vengono estratti e il suo ammontare è almeno 2 milioni di euro con un limite massimo che non c’è. Controlla il montepremi del Superenalotto di oggi e scopri quanto puoi effettivamente vincere se sarai in grado di indovinare correttamente tutte e 6 le cifre dell’estrazione.

Come detto, il Superenalotto può essere giocato anche comodamente online, senza che tu ti muova da casa. Giocare online è più sicuro che in ricevitoria in quanto non avrai il timore di perdere la ricevuta in quanto viene conservata direttamente sul tuo conto di gioco. Inoltre, si tratta di un modo più comodo per giocare in quanto non dovrai aspettare il tuo turno per poter acquistare la tua giocata. Infine, giocando online avrai sempre a tua disposizione questo servizio perché non dovrai aspettare che la tua ricevitoria di fiducia apra.