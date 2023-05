Legino, due giorni di festa animano il quartiere

Musica, bancarelle e animazione per i più piccoli con la "Secunda festa de Leze" in programma il 27 e 28 maggio a Legino.

Sabato 27 dalle 15 alle 18,30 alla Milleluci di piazza Rossello ci sarà il mercato del baratto, l'Expo di associazioni e agricoltori della zona, delle fiat Panda di "Asd mare e monti in Panda" e esibizione di Tai Chi. In piazza Don Aragno, dalle 16, animazione per bambini e alle 21 serata in musica con il concerto dei "Funky, soul and pop music".

Domenica 28 alle 12 sagra della lumaca alla Fratellanza Leginese e ai giardini Marabotto alle ore 15 animazione per bambini con l'associazione Pippin con pane e nutella offerto dall'associazione "Leze e n'ta Ciabrea".