Infissi in legno: vantaggi e svantaggi di questa scelta

Gli infissi in legno si riferiscono a vari elementi architettonici utilizzati per sostenere e migliorare la funzionalità e l'estetica di un edificio o di uno spazio. Questi elementi possono variare da semplici porte, a finestre che presentano elaborati intagli e strutture applicate. Sono comunemente utilizzati in case, uffici, negozi e altri spazi commerciali per aggiungere calore, carattere e consistenza al design degli interni.

Di norma, si sceglie tra due varianti: gli infissi in legno classici e gli infissi in legno moderni . Entrambi offrono una soluzione di continuità allo stile abitativo o commerciale e perciò differiscono in tonalità, forma e componenti. In pratica, l’installazione degli infissi deve incrementare il valore estetico dell’ambiente.

Oltre al fascino estetico, gli infissi in legno offrono anche diversi vantaggi pratici. Il legno, essendo un materiale naturalmente isolante, garantisce la protezione e la regolazione della temperatura. Nonché mantiene separati i livelli di umidità interna ed esterna. Il legno ha anche proprietà naturali di smorzamento del suono, tanto da renderlo una scelta obbligata in zone ad alto traffico con finalità di insonorizzazione.

Vantaggi verificati nell’applicazione degli infissi in legno

I telai in legno sono presenti da secoli nelle porte e nelle finestre di tutto il mondo. Non a caso, sono una scelta classica per i proprietari di casa, grazie alla loro durata e al loro incomparabile fascino estetico. Poiché sono realizzati con materiali naturali, diventano dei prodotti ecosostenibili. Inoltre, sono versatili e possono essere colorati o dipinti per adattarsi a qualsiasi arredamento.

Gli infissi in legno offrono una serie di vantaggi che li rendono una scelta eccellente per porte e finestre. Uno dei vantaggi più significativi è la loro durata. Sono in grado di resistere a condizioni climatiche estreme , come temperature estreme, vento e pioggia.

Inoltre, è meno probabile che si deformino o si rompano rispetto ad altri materiali come l'alluminio o il PVC. Pertanto, diventano un'opzione più duratura per chi vuole investire nella propria abitazione. Richiedono una manutenzione minima, sebbene ciclica, e il loro costo è spalmabile nel tempo.

Un altro vantaggio dei serramenti in legno è rappresentato dalle loro proprietà isolanti. Il legno è un isolante naturale, il che significa che può mantenere la casa calda in inverno e fresca in estate. Ciò può contribuire a ridurre le bollette energetiche, riducendo la quantità di energia che il sistema HVAC deve utilizzare. I serramenti in legno possono anche ridurre l'inquinamento acustico, il che li rende una scelta ideale per le case situate in aree trafficate.

Il loro eccellente fascino estetico che non può essere eguagliato da altri materiali. Offrono un senso di calore familiare tale da migliorare la sensazione di appartenenza alla casa. Le cornici in legno sono personalizzabili così da adattarsi allo stile e al contesto. Inoltre, se andiamo a sviscerare il valore economico, non possiamo non constatare che degli infissi in legno aumentano il valore complessivo della casa.

Hanno qualche difetto?

A conti fatti, gli infissi in legno vantano pregi piuttosto che difetti. Malgrado ciò, richiedono una manutenzione ciclica, destinata a risolversi ogni decina di anni circa. Difatti, il legno tende a rovinarsi a causa degli sbalzi di temperatura. Perciò, è necessario carteggiare i telai e fornire nuove mani di vernice.

Si tratta di una manutenzione casalinga, che chiunque con un minimo di conoscenza del legno può fare. In alternativa, si rende indispensabile un aiuto da parte di un professionista. Rispetto agli infissi in alluminio, hanno questa piccola pecca, compensata in larga parte dall’estetica superiore e oserei dire incomparabile.

Un altro difetto può essere il costo, più alto rispetto agli infissi in alluminio o in PVC. Va però considerato il costo unitario. Ovvero, se gli infissi in alluminio o in PVC si danneggiano vanno sostituiti completamente. A differenza, i telai in legno sono resistenti ed è praticamente impossibile che si rovinino, se non nella verniciatura. Ciò significa, che non sarà mai necessario cambiare l’intero telaio bensì solo manutentare il legno affinché sia sempre fresco e stabile.

Infine, gli infissi in legno hanno una variabile di componenti adattabili più alta, tanto da renderli versatili e utilizzabili in qualsiasi contesto. Soprattutto in quello urbano, in cui c’è bisogno di un maggiore rivestimento acustico. Sono dettagli determinanti che possono apparire costosi all’inizio dei lavori di ristrutturazione o di progettazione di una casa, ma che nel lungo periodo si dimostrano essere una scelta ponderata volta al risparmio energetico e finanziario.