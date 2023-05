Mazzotti spegne 120 candeline, un omaggio alla carriera delle celebri ceramiche albisolesi

In occasione dei festeggiamenti per i 120 anni della fabbrica Mazzotti di Albissola Marina, dal 2 giugno al 10 settembre il Museo della Ceramica di Savona tributerà la storica azienda albisolese dedicandole lo spazio espositivo del 5° piano.

La fabbrica di ceramiche Mazzotti è stata una delle manifatture ceramiche più importanti d’Italia e d’Europa del Novecento: grazie ai suoi artigiani, agli artisti e ai designer che ha sempre impiegato e ospitato, ha svolto un ruolo fondamentale nel rinnovamento moderno dell’arte e della cultura materiale, contribuendo in modo fondamentale a proiettare il nome di Albisola nel mondo.

Dalle Mazzotti sono nate ben diciassette aziende di cui cinque sono ancora in attività (Pierluca, Ceramiche San Giorgio, Marco Tortarolo, Ceramiche 2G Guido Garbarino, Ceramiche Il Tondo) e sono usciti importanti pezzi d’arte esposti in tutto il mondo, alcuni dei quali si ritroveranno nella simultanea mostra Lam et les Magiciens de la Mer, in scena nello stesso periodo al Museo della Ceramica e al Centro Esposizioni del MuDA di Albissola Marina.

Contesualmente, le Ceramiche Mazzotti di Giovanni Rossello e la Fabbrica Giuseppe Mazzotti 1903 di Tullio Mazzotti, divise dal 1959, hanno deciso di riunirsi per pubblicare un volume che ripercorre i primi 120 anni di storia della loro azienda nonché della loro famiglia. Il testo, curato da Paola Gargiulo ed edito da Vanilla Edizioni, verrà presentato al pubblico nel giardino-museo della Fabbrica Giuseppe Mazzotti 1903 nella serata di sabato 3 giugno.

La project room di Savona, a cura della stessa Gargiulo con il curatore del museo Daniele Panucci, racconterà la storia della fabbrica attraverso documenti, opere, fotografie e grazie a un allestimento immersivo progettato dallo studio gaggeroservente. Per l’occasione, le due aziende hanno progettato un vaso in ceramica eseguito a quattro mani, decorato secondo lo stile tradizionale seicentesco “Antico Savona”, il classico Bianco e Blu, e con il caratteristico stile futurista con smalti matt, che sarà esposto al Museo della Ceramica insieme a due grandi vasi degli anni Trenta firmati da Torido Mazzotti e Dario Ravano. Il vaso sarà editato in tiratura limitata (prima serie di 50 esemplari numerati, con le sigle congiunte delle due manifatture).