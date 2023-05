Sabato al via la prima edizione di “NRDC ITA No Limits” presso la Caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona

L’Associazione Italiana Metaverso – METIT (www.metit.it) insieme ad Asa, associazione sportiva dilettantistica di Anffas, che si occupa da 32 anni di sostenere e promuovere attività motorie per persone con disabilità intellettiva e relazionale, Saranno Presenti all’evento organizzato da NATO RAPID DEPLOYABLE CORSP ITALY presso la Caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona (VA) sede operativa del Comando di Reazione Rapida della NATO.

Una giornata per conoscere lo Sport come mezzo per abbattere ogni barriera della disabilità e per scoprire nuove tecnologie digitali legate al Mondo del Metaverso con partner come OLITEC in un ambiente eccezionale come quello della Caserma Ugo Mara.

Insieme alle due realtà saranno presenti tanti teams di Special Olympics per far conoscere gli Atleti e per poterli vedere all’opera all’interno dei vari stand allestiti.

Un momento per avvicinare il Mondo delle Tecnologie del Metaverso, lo Sport, il Territorio, il Mondo Militare e l’inclusione per crescere assieme.

“Siamo felici di poter diffondere i Temi legati al Metaverso all’interno di una Manifestazione di questo livello, sopratutto legandoli ai temi dello Sport come inclusione per superare ogni barriera fisica o mentale” afferma il Presidente di METIT Franco Colombo “ringrazio la Presidente di ASA Varese Valentina Marocco e il Vice Presidente di METIT Andrea Sansilvestri per essersi coordinati per portare l’Associazione, i Tecnici e la Tecnologia di OLITEC in questo importante appuntamento”.

Allegata la Locandina dell’evento e la Cartina delle varie attività all’interno della Caserma.