Migliori profumi agrumati di Creed

I profumi agrumati sono la soluzione da spruzzare perfetta per le stagioni più calde. L’esclusiva ricercatezza di ogni ingrediente e l’originalità di ogni fragranza firmata Creed si intrecciano nella sintesi di fragranze perfette da indossare in primavera e in estate, senza rinunciare al bisogno di indossare l’esclusività e una fragranza non comune, perfetta per ricercare in un profumo un autentico elemento identitario.

In questo articolo, scoprirai quali sono i profumi Creed agrumati più adatti da indossare quest’estate, per orientarti tra le varie collezioni e trovare la tua potenziale signature estiva con cui vivacizzare le tue vacanze.

Citrus Bigarade - la versione più delicata tra gli agrumati

Se sei alla ricerca di una fragranza Creed agrumata, che rispecchi pienamente al contempo la delicata compostezza del brand inglese di profumeria più amato al mondo, Citrus Bigarade è una composizione che devi testare assolutamente.

In questa fragranza è stato dato ampio spazio al limone e alle note del pepe bianco, dello zenzero e della menta.

Citrus Bigarade è una fragranza fresca e delicata, che coniuga ed esalta gli aspetti più delicati e squisitamente ricercati delle note agrumate. Un’esperienza olfattiva assolutamente imperdibile per chi ama le fragranze agrumate e sta cercando una variante originale ed elegante, adatta anche da indossare di sera.

Zeste Mandarine - la fragranza agrumata e vivace

Zeste Mandarine è un profumo agrumato frizzante e vivace, che richiama le nobili note di uno degli agrumi più preziosi e particolari: il mandarino.

All’interno della piramide olfattiva di questo profumo, troviamo diverse coniugazioni di mandarino. L’aspetto davvero originale e tipico di questa composizione olfattiva è da rintracciare nella localizzazione degli ingredienti. L’incontro tra diversi paesi, che evocano sensazioni variegate e differenti, anche per lo stesso frutto, genera un’esplosione di vivace effervescenza tale da rendere questo profumo l’abito olfattivo perfetto da indossare in ogni circostanza, anche le più formali ed eleganti, per lasciar naturalmente emergere i tratti più vividi della propria personalità.

Aberdeen Lavander - L’incontro tra le note cipriate e quelle agrumate

Per tutti gli amanti dei profumi cipriati, durante le stagioni più calde inizia un momento complicato in cui le proprie fragranze preferite diventano una soluzione troppo pesante da indossare. In questo caso, la soluzione migliore è Aberdeen Lavender. L’incontro di note risaputamente cipriate come l’Iris e la Tuberosa si fondono con il limone e il rosmarino, dando vita ad una danza che fonde la vivacità con la dolcezza delicata.

Aberdeen Lavander è un profumo concepito per vestire personalità eleganti e raffinate, che ricercano la perfetta coniugazione di delicatezza e vivacità. Se cerchi l’incontro perfetto tra eleganza ed effervescenza, Aberdeen Lavander è un viaggio olfattivo che ogni avventuriero in linea con queste note dovrebbe compiere.

Scegli il profumo Creed che più si addice alle tue preferenze, e che riesca anche, al contempo, a sposarsi al meglio alla tua personalità.