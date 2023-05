Savona, la Lega: “Anche la maggioranza critica con le pedonalizzazioni”

"Quando la Lega per prima aveva espresso perplessità sul piano traffico siamo stati tacciati di essere sobillatori. Oggi invece si alzano voci critiche dalla stessa maggioranza".

Il segretario cittadino della Lega Giorgio Calabria interviene su quanto detto dal consigliere di Azione, Massimiliano Carpano sulle pedonalizzazioni. Carpano aveva proposto un monitoraggio per verificar ele ricadute della chiusura dell'ultimo tratto di Corso Italia su sul traffico di piazza Mameli.

“Quando ci siamo attivati con una raccolta firme tra i cittadini e i commercianti, di note di segreteria attraverso gli organi di stampa e interpellanze dei suoi consiglieri - spiega Calabria - evidenziando le criticità del piano delle pedonalizzazioni per come interpretata dalla Giunta Russo, siamo stati tacciati di essere i sobillatori di comitati civici per scopi elettorali”.

“Oggi invece – prosegue Calabria - si alzano voci critiche anche dalla stessa maggioranza, alcune esplicite come quelle del capogruppo di Azione Massimiliano Carpano, altre più velate in seno di qualche forza di maggioranza. Tutto questo non fa che rimarcare la mancanza di un dibattito preventivo a livello consigliare su scelte che riguardavano direttamente la vita economica e la facile viabilità e sosta dei cittadini, la Lega ha voluto da subito testimoniare le problematiche che ne sono scaturite”.