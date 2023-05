UCI World Marathon Cup, tutte le modifiche alla viabilità a Vado

La UCI Marathon World Cup è il nuovo evento sportivo della Finale Outdoor Region con partenza e arrivo nel borgo medievale di Finalborgo.

Il percorso di 100 km e oltre 3000 mt di dislivello con partenza e arrivo a Finale Ligure, attraversa tanti comuni del comprensorio tra cui per una grande parte Vado Ligure.

"Siti storici, viste sul mare e scorci inusuali, foreste di faggi, single-tracks rocciosi, antichi borghi e molto altro ancora rendono questo percorso epico, impegnativo ed emozionante. Non c'è bisogno di presentazioni per capire cosa sia e cosa abbia da offrire la Finale Outdoor Region nel settore degli sport outdoor e nella MTB Una grande varietà di percorsi, impegnativi, lunghi, tecnici e scorrevoli si susseguono e coprono circa 35 km del percorso, creando un meraviglioso scenario. Questo anello di 100 km attraversa siti storici, splendide viste sul mare, foreste di faggi, singletracks con tracci rocciosi e radici, antichi villaggi e molto altro ancora! Un percorso epico, impegnativo ed emozionante a detta degli organizzatori e dai primi campioni che l’hanno testato" dicono dal comune di Vado.

"Come annunciato ad aprile, il 4 giugno, Vado Ligure e la sua vasta rete sentieristica e stradale boschiva ospiterà e farà parte del tracciato della Marathon, si tratta di una manifestazione che per la prima volta arriva in Italia ed in Liguria e quindi una vetrina straordinaria per il nostro territorio , un importante lavoro del Comune ma anche dei volontari, presenti in grande forza per far sì che il tutto si svolga nel miglior modo possibile, con l’obiettivo che possa essere davvero un nuovo asset di sviluppo del nostro entroterra e della nostra economia oltre che la promozione di nuove attività sportive e commerciali, con la presenza ed il passaggio di centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo e moltissimi appassionati del settore contribuendo a dare una immagine della nostra Vado Ligure diversa e sostenibile - proseguono dal comune vadese - Anche nelle frazioni di Vado Ligure la macchina organizzativa è già partita da molti mesi e, con l’avvicinarsi dell’appuntamento mondiale, il Comune ha previsto alcune modifiche alla viabilità per i giorni dell’evento che coinvolgeranno alcune zone a partire da sabato 3 giugno quando inizieranno ad arrivare le squadre, e domenica 4 giugno con alcune sospensioni della circolazione, giorno in cui la gara ed i suoi atleti arriveranno da Finale Ligure per la Marathon Cup".

Punti pubblico riservati e guidati per vedere gli atleti, zone parcheggio e schermo per la diretta posizionato sul percorso per gli appassionati e gli spettatori che si vorranno fermare a Vado per vedere l’evento.

Saranno apportate modifiche e sospensioni della circolazione stradale, tracciati per i punti pubblico nelle zone più suggestive.

MODIFICHE ALLA VIABILITÁ

Divieti Di Sosta

- via Contrada - Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 di domenica 4 giugno fino a fine gara;

- via B. Peluffo da incrocio via Contrada fino ad incrocio

Via Bixio – Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 di domenica 4 giugno fino a fine gara;

- via Bixio - Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 di domenica 4 giugno fino a fine gara;

- via S. Bernardo – Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 di domenica 4 giugno fino a fine gara;

- via Carrara- Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 di domenica 4 giugno fino a fine gara;

- Via Piave tra i due ponti che portano in Via Caviglia lato fiume - Divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 di domenica 4 giugno fino a fine gara;

- Via Piave lato SMS Valle tra Via Sacco e l'uscita del controviale a senso unico a monte dell'ex Asilo - Divieto di sosta con rimozione dalle 6.00 di domenica 4 giugno fino a fine gara;

- Controviale di Via Piave a monte dell'ex Asilo - Divieto di sosta con rimozione dalle 10.00 di sabato 3 giugno fino a fine gara domenica 4 giugno;

- parcheggio frazione Valle in Via Caviglia vicino la Protezione civile – riservato assistenza tecnica e ristoro;

Aree Di Sosta Pubblico

- parcheggio area ex OCV – riservato al pubblico –

- parcheggio frazione Segno zona SMS Fratellanza Segnese e Cattolica – riservato al pubblico

- parcheggio frazione Sant’Ermete, sotto il ponte dell’autostrada – riservato al pubblico

Sospensione Temporanea Della Circolazione

- Chiusura al traffico domenica 4 giugno dalle 9.30 fino a fine gara, nei seguenti tratti:

Via Contrada; Via B. Peluffo; Via Bixio; Via S. Bernardo; Via Emilia; Via Carrara; Via Piave, tratto direzione mare tra i due ponti di via Caviglia in frazione Valle di Vado; Via Viglietta.