Federalberghi-Confcommercio Savona, rinnovata la partnership con Bper Banca

L’intesa prevede una serie di agevolazioni e di condizioni di favore per rispondere efficacemente e tempestivamente alle esigenze in ambito finanziario delle imprese associate in materia di finanziamenti, investimenti e welfare aziendale. In particolare, per la concessione di credito alle imprese associate vengono garantiti tassi maggiormente vantaggiosi e uno sconto del 60% sulle spese di istruttoria. L’accordo riguarda finanziamenti a breve, medio e lungo termine, sia per supportare piani di investimento che per esigenze legate al capitale circolante. Da segnalare la possibilità di finanziare investimenti ‘green’ con la garanzia FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) che consente di ridurne il costo. Prevista inoltre un’apertura di credito in conto corrente collegata agli incassi POS per fornire agli esercenti una maggiore flessibilità di cassa.