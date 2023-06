I numeri del Napoli da Scudetto, mentre Spalletti dice addio

“È abbastanza comune dividere i meriti e i demeriti tra società, staff dirigenziale e giocatori. Nel caso del Napoli credo che lo si possa fare a ragion veduta. De Laurentiis si è comportato in maniera eccellente, hanno un direttore sportivo come Giuntoli che ha fatto delle cose incredibili. Poi Spalletti ha saputo calibrare la squadra e anche i calciatori che erano già lì ma non avevano mostrato un talento sopraffino, quest’anno hanno avuto un rendimento eccezionale”: è questo uno dei passaggi più interessanti dell’analisi di Pizzul su betwayinsder riguardo quanto successo in campo nell’ultima stagione a Napoli, un mix perfetto di competenza e capacità di saper trovare le giuste soluzioni in campo.

Una squadra profondamente diversa da quella che aveva trionfato l’ultima volta a fine anni ’80 - quando si poteva fare affidamento su un talento straordinario come Diego Armando Maradona: “Lui era il sole, era lui che rappresentava la squadra. Adesso è l’intero complesso che viene valorizzato, è chiaro che Maradona a Napoli sarà sempre Maradona e che sa di bestemmia mettere in discussione il suo primato assoluto. Ma questo Napoli qua ci ha regalato degli scampoli di calcio straordinari”.

Spalletti dice addio al Napoli, ma restano i (suoi) record Scudetto

La notizia adesso però è che Luciano Spalletti non siederà più sulla panchina della squadra campana, dopo aver raggiunto l’accordo con la proprietà che evidentemente ha capito di non potersi “accomodare” su un successo come questo, ma alla continua ricerca dell’opportunità di rilanciare la posta e andare a caccia di nuovi stimoli e occasioni per trovare talenti, gioco e magari vittorie aggiuntive. Ciò non toglie però che la cavalcata degli Azzurri ha lasciato un segno indelebile non solo nella storia del club, ma più in generale in Serie A - come hanno potuto rendersi conto anche gli appassionati che seguono le ultime statistiche legate alle scommesse sul calcio che ogni volta nei mesi scorsi avevano alcune certezze su cui puntare (sia a livello di rendimento di squadra che individuale). A fare l’elenco dei record del Napoli si perde il conto, ma alcuni passaggi storici vale la pena sottolinearli per rendere merito a una squadra unica nel suo genere.

L’impronta di gioco che Spalletti ha dato al Napoli è chiara e si basa su caratteristiche ben precise. Le prerogative principali del gioco dei partenopei prevedono il dominio della partita tramite un possesso palla continuato, la ricerca del gol attraverso una fitta rete di passaggi e un serrato pressing offensivo per la riconquista immediata del pallone. Grazie a questi e ad altri dogmi, la squadra partenopea può vantare il miglior attacco in assoluto e la miglior difesa del campionato.

Una squadra abile non solo nelle dinamiche di gioco su azione ma anche nelle situazioni di palla ferma: il Napoli, infatti, è sia la squadra che ha segnato più gol da palla inattiva in questa Serie A (24), che quella che ne ha subiti di meno da queste situazioni di gioco (solo quattro).

In particolare, le situazioni di palla inattiva più sfruttate in assoluto dal Napoli sono stati i calci d’angolo, dai cui sviluppi i partenopei hanno ricavato ben 17 gol: un record nei top-5 campionati europei 2022/23. Gli schemi vincenti su palla inattiva sono tra i motivi dei tanti gol segnati di testa dal Napoli: ben 17 gol in questo campionato, record per i partenopei in una singola stagione di Serie A dal loro ritorno nella competizione nel 2007/08 e primato nei maggiori cinque tornei europei.