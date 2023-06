Savona, trekking urbano "La Torre e la Ceramica": ultimi posti disponibili

Ultimi posti disponibili per il trekking urbano "La Torre e la Ceramica", in programma sabato 3 giugno a Savona. Un evento promosso dell'associazione A Campanassa, nell'ambito del Festival della Maiolica.

L'iniziativa prevede una visita guidata al complesso del Brandale con particolare riferimento alle collezioni ceramiche presenti, tra cui la riproduzione dei numerosi vasi del Confuoco.

Ritrovo in piazza del Brandale alle ore 15. Durata visita attorno alle ore 2 ore: "In città, sabato, tutto parlerà di ceramica. Fatevelo un giro in centro", spiegano gli organizzatori.