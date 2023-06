Festa della Repubblica, la Cgil guarda alla Costituzione: "Sia festa praticandone i diritti"

"Un 2 giugno fondato sul lavoro e una Repubblica che ripudia la guerra".

Da questo appello parte la riflessione del segretario della Cgil Savona sulla festività odierna che, come anche già 25 aprile e Primo Maggio, quest'anno il sindacato celebra nel segno della Costituzione.

"Il 2 giugno si celebra l'anniversario di un voto che portò alla stesura della nostra Costituzione, con i valori fondanti scritti nero su bianco - ricorda - Settantasette anni fa le italiane e gli italiani, insieme per la prima volta alle urne, votavano al referendum che avrebbe sancito in Italia il passaggio dalla monarchia alla repubblica".

"A distanza di tanti anni la nostra Costituzione deve essere applicata nei suoi principi e nei suoi valori per fare diventare davvero il diritto al lavoro un diritto di tutti i cittadini - afferma il segretario - Oggi in molti casi corriamo il rischio di essere una Repubblica fondata sulla precarietà del lavoro, sull'insicurezza del lavoro, sullo fruttammento del lavoro e questo colpisce in modo particolare le donne e i giovani che sono costretti ad andarsene dal nostro Paese".