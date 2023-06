Ponte del 2 giugno, Confcommercio: "Un ottimo inizio per la stagione estiva 2023"

"Questo ultimo week end si è dimostrato sicuramente un ottimo inizio per la stagione estiva 2023". A confermarlo sono i due presidenti delle Delegazioni Territoriali di Confcommercio Savona, Daniele Ziliani del Ponente e Alessandro Patanè del Levante.

Sui due lati della Provincia l'affluenza è stata importante quasi al di sopra delle aspettative. Alessandro Patanè, presidente della Delegazione del Levante Savonese di Confcommercio afferma: "Dopo un mese di Maggio, causa il tempo meteoreologico non favorevole, finalmente con il ponte del 2 giugno tutte le attività economiche del territorio possono dirsi soddisfatte. Abbiamo avuto il tutto esaurito, a partire dal giovedi sera e per le giornate di venerdi e sabato il commercio al dettaglio ha registrato ottimi incassi e le attività di pubblici esercizi, bar, ristoranti e stabilimenti balneari non sono riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute. Unico rammarico, a causa del solito caos autostrade, la domenica già di prima mattina ha visto la partenza di molti turisti preoccupati di dover affrontare estenuanti code per il rientro".

"L'assegnazione dei riconoscimenti delle Bandiere Blu 2023, dove la provincia di Savona ha avuto quest'anno la parte prodominante nel panorama regionale con 14 spiaggie e 6 approdi, riteniamo abbia dato la visibilità ed l'importanza ai nostri litorali che sicuramente meritano. Non solamente mare, ma anche presenze nell'entroterra, per tutti i comuni che nel tempo hanno saputo sviluppare proposte volte alla valorizzazione dell'ambiente e delle tipicità locali" afferma Daniele Ziliani dal Ponente.

"Questo inizio di stagione ci fa ben sperare per tutta l'estate in presenze notevoli sulla nostra riviera sia di clienti italiani ma anche di stranieri che nuovamente sono tornati a frequentare la nostra regione" concludono Patanè e Ziliani rinnovando l'invito a scegliere i comuni della nostra provincia come meta delle prossime vacanze.