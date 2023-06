Il Miglior Centro di Trapianto di Capelli Istanbul Vita

Il miglior trapianto di capelli in Turchia? Con queste parole, il cuore dei pazienti affetti da alopecia batte più velocemente – finalmente di nuovo una folta chioma. Ma quale clinica ha più esperienza e chi è tecnicamente aggiornato?

Per classificarsi tra i primi posti della classifica, una clinica turca per il trapianto di capelli deve soddisfare diversi criteri. Per prima cosa, ha bisogno di un’esperienza rilevante. Il medico curante deve avere molta familiarità con il campo dell’estetica dei capelli. D’altra parte, buone cliniche tengono il passo con il progresso tecnico. Invece, si battono sempre per le ultime innovazioni mediche. Naturalmente, il servizio è prezioso per quello che riguarda l’esperienza e la tecnologia. La prevenzione professionale e l’assistenza post-vendita devono essere una cosa ovvia. Questo è l’unico modo per il paziente di sentirsi completamente a suo agio a Istanbul.

Una clinica che soddisfa pienamente tutti questi criteri è la clinica IstanbulVita, che opera da oltre 15 anni nel campo della chirurgia medico-estetica dei capelli e lì ha avuto un grande successo. Ha dimostrato il suo successo a tutti con i numerosi premi ricevuti per essere stato selezionato come il miglior centro di trapianto di capelli del 2021. Pochissimi possono farlo. Anche ad IstanbulVita è garantito un servizio impeccabile, dal supporto e consulenza 24 ore su 24 all’assistenza post-terapia di esperti: il paziente è ben curato qui.

Ma non basta: la clinica è anche nella massima serie in termini di prezzo. A riprova: un trapianto capelli Turchia qui costa fino al 70% in meno rispetto alle cliniche italiani. I costo trapianto capelli Turchia più bassi non intaccano la qualità. Il paziente può aspettarsi un trattamento di alta qualità, dal primo all’ultimo passaggio.

Ecco i punti a cui prestiamo attenzione quando determiniamo l'attaccatura dei capelli nei nostri pazienti:

Caratteristiche del viso: le caratteristiche del viso devono essere considerate quando si determina la linea del trapianto di capelli. Fattori come la forma del viso, la posizione delle sopracciglia, la linea della fronte e la linea della mascella aiutano a determinare con precisione la linea del trapianto di capelli.

Caratteristiche della radice dei capelli: anche le caratteristiche dei follicoli piliferi utilizzati nel trapianto di capelli sono importanti per determinare il lignaggio del trapianto di capelli. Il colore, lo spessore e la densità delle radici sono efficaci nel determinare una corretta linea di trapianto di capelli.

Simmetria: la simmetria della linea di trapianto di capelli è importante per ottenere un aspetto naturale. Pertanto, quando si determina la linea, si fa attenzione a garantire che l'attaccatura dei capelli sia la stessa su entrambi i lati del viso.

Aspetto naturale: è importante ottenere un aspetto naturale quando si determina la linea di trapianto di capelli. Quando si determina la linea, l'attaccatura dei capelli viene determinata in base alla struttura naturale dei capelli.

Desideri del paziente: anche i desideri del paziente sono importanti per determinare la linea di trapianto di capelli. Determinando l'aspetto che il paziente desidera dopo il trapianto di capelli, è possibile determinare una linea adatta.

Hasan Başol, fondatore di IstanbulVita, ha dimostrato il suo successo con premi come “Best Hair Transplant Center 2021” e “Best Hair Transplant Center 2022”; è determinato a continuare i suoi riconoscimenti, che aumentano di anno in anno, senza rompere la tradizione quest'anno. Inoltre, spiega che sta continuando il suo successo annunciando di aver già vinto il premio "Miglior centro trapianto di capelli in Europa" che sarà presentato a Parigi nel novembre 2023.

Potete contattare Istanbulvita per ulteriori informazioni sul trapianto di capelli e risposte ad altre domande che avete, e potete ottenere informazioni sul del trapianto capelli Istanbul costo e sulla consulenza gratuita.