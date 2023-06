Albenga, il 9 e 10 giugno torna il "Festival della Canzone in Lingua Ligure"

Il 22° "Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure" si terrà il 9 e 10 giugno presso la parrocchia San Giorgio (inizio alle ore 21.15). L'evento ad ingresso libero, anche quest'anno godrà del patrocinio e del logo della Regione Liguria, della provincia di Savona e del comune di Albenga.

Le date del festival sono state scelte in accordo con il comune ingauno per coincidere con la fine dell'anno scolastico e l'inizio della stagione estiva. I partecipanti al festival sono divisi tra le categorie gruppi e solisti, con circa una ventina di artisti.

La conduttrice dello scorso anno, Cecilia Bongiovanni, sarà di nuovo sul palco affiancata da altri artisti, tra cui alcuni studenti della provincia di La Spezia, per sottolineare l'importanza del legame tra tradizione e cultura. Il professor Gianni Gollo dell'I.I.S.G. Ruffini di Imperia farà parte della giuria, evidenziando il collegamento effettivo con la scuola, come indicato dal patrocinio e dal logo del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Il "Festival San Giorgio" della Canzone in Lingua Ligure ha come obiettivi principali il recupero e il rafforzamento del ricco patrimonio storico e culturale dell'intera regione, l'avvicinamento dei giovani a questa forma di spettacolo e il rinnovamento del repertorio musicale attraverso proposte innovative.

È importante sottolineare che il Festival è l'unico in Italia dedicato a canzoni inedite composte appositamente per l'evento, tutte in vernacolo ligure. Il verdetto sulle performance musicali spetterà a una giuria composta da musicisti e conoscitori della lingua ligure, tra cui Giorgio Caprile, Michele, Gabriele Gentile, Giorgio Oddone, Emanuele Garibaldi, Stefano Pastorino e Alberto Sgarlato. Come ospite d'onore per la finale del sabato 10 giugno ci sarà Andrea Carretti, attore, presentatore e speaker. Durante la serata del venerdì verrà consegnato il "Riconoscimento Elmo Bazzano Ligure Illustre 2022" alla squadra di nuoto sincronizzato Rari Nantes Savona.

"E' un grande onore dirigere il "Festival San Giorgio" della Canzone in Lingua Ligure, conosciuto anche come Festival di Albenga, grazie al comune che appoggia l'evento - spiega la direttrice artistica Silvia Bazzano - L'emozione più grande è sapere che a prescindere dalla partecipazione al Festival, gli artisti si organizzano per incontrarsi, vivendo l'evento come una gita scolastica. A partire dal venerdì pomeriggio col checksound fino alla premiazione del Sabato, come nel rugby si crea il terzo tempo, dove i musicisti suonano insieme fuori dal palco senza competizione, come una festa improvvisata aspettando l'inizio della serata, coinvolgendo inevitabilmente anche il pubblico già presente".

"Ringrazio il comitato del San Giorgio che quest'anno organizza una mini sagra per facilitare questa socializzazione sul posto, rara in una società social virtuale, conclude la Bazzano.