Il noleggio su misura per te

Quanto ne sappiamo, davvero, a proposito del noleggio? Molte persone ritengono che questa formula sia applicabile unicamente ad un certo tipo di veicoli, e che sia riservata esclusivamente alle aziende, che necessitano di avere a disposizione mezzi di trasporto sempre nuovi, con la possibilità di cambiarli, poi, all'occorrenza,

Tutto questo è assolutamente corretto, ma quello che magari spesso molti non prendono in considerazione, è la possibilità anche per i privati di poter usufruire di tutti i vantaggi del noleggio, con le agenzie di renting che mettono a disposizione numerose offerte pensate per andare incontro ad ogni esigenza di mobilità, e soluzioni dedicate a tutti coloro che necessitano di utilizzare un veicolo di portata maggiore, come un furgone, anche per un periodo di tempo limitato.

Tra le migliori agenzie di renting che si rivolgono anche ai privati, c'è AmicoBlu, che propone un servizio di noleggio furgoni con offerte flessibili e super convenienti, che si adattano alle singole esigenze del cliente. Perchè il furgone è un tipo di veicolo estremamente versatile, e può essere utilizzato davvero per ogni genere di trasporto, dal trasloco al ritiro di un lotto di merce acquistato online, fino al trasferimento di piccoli veicoli o di oggetti particolarmente ingombranti e pesanti. Ma quando si tratta di organizzare uno spostamento, la parola d'ordine è una sola: ottimizzazione.

E AmicoBlu lo sa bene, per questo ha creato una serie di opzioni pensate proprio per chi deve riuscire a conciliare gli impegni quotidiani con quelli straordinari. Due delle formule più interessanti, sono senza dubbio "night" e "pomeriggio amico", ed entrambe hanno come obiettivo quello di permettere al cliente di usufruire del veicolo scelto in modo da non sottrarre tempo alle altre incombenze della giornata, in modo da potersi organizzare nel modo migliore.

Queste offerte sono perfette, ad esempio, per chi sta pianificando un trasloco. Pensiamo a tutte le persone che si trasferiscono in una regione diversa, per motivi di studio o di lavoro. Grazie a queste due formule, AmicoBlu mette a disposizione la possibilità di ritirare il furgone dopo le 18, e di averlo a disposizione fino alle 9 del mattino successivo, andando a risparmiare sul costo del noleggio e soprattutto guadagnando tempo prezioso. In questo modo, si potrà caricare il veicolo la sera prima, in modo da poter partire l'indomani, con il furgone già pronto. Oppure c'è la formula settimanale, che consente di affittare uno dei furgoni AmicoBlu per una intera settimana, ad un prezzo assolutamente vantaggioso, per portare a termine ogni tipo di trasporto comodamente, a seconda delle proprie esigenze, con una tariffa che include anche 100 chilometri al giorno. Più comodo di cosi!