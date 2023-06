Studenti universitari e caro affitti, il consigliere Burlando: "Problema da non sottovalutare"

“Sono nuovamente i giovani che subiscono le maggiori conseguenze di questa situazione, vedendosi mancare il diritto allo studio e il diritto a una casa. Siamo ormai una generazione precaria in ogni aspetto della nostra vita”. Dopo il nostro articolo sui costi degli affitti per gli studenti del Campus universitario, interviene Luca Burlando, dei Giovani Democratici e consigliere comunale del Pd a Savona.

“Sicuramente nel nostro territorio la tematica del caro affitti sta colpendo meno rispetto alle grandi città, se consideriamo però che abbiamo tantissimi ragazzi savonesi che vanno a studiare o lavorare lontano diventa chiaro che è un problema che non possiamo sottovalutare. Sono convinto serva un azione nazionale che sostenga nell'immediato i tanti giovani in difficoltà e un piano di investimenti che punti ad aumentare le residenze universitarie, che ad oggi ospitano solo circa il 5% degli studenti fuori sede”.

Le residenze universitarie nel Campus ci sono ma non sono sufficienti per coprire la richiesta di tutti i fuori sede né ci sono iniziative per calmierare i costi dei canoni d'affitto. “Purtroppo negli ultimi mesi – conclude Burlando - abbiamo visto, invece, il governo prendere una strada opposta eliminando tutti gli strumenti di sostegno come il fondo affitti e il fondo morosità incolpevole. Come Pd siamo al lavoro per elaborare delle proposte concrete da mettere in campo a livello locale, nonostante il tema sia principalmente di rilevanza regionale e nazionale”.