Aziende centenarie, prorogata al 31 luglio l’iscrizione al Registro delle Imprese Storiche

La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona rende noto che sono stati prorogati al 31 luglio 2023 i termini per richiedere l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Lo scopo del Registro è evidenziare quelle imprese che hanno un secolo di vita e che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, testimoni esemplari della forza, della tenacia e della capacità innovativa dei nostri imprenditori. Si tratta di imprese che in oltre cento anni sono passate attraverso guerre, crisi economiche, rivoluzioni tecnologiche e cambiamento dei mercati, mostrando quale straordinaria vitalità e resilienza possano esprimere gli imprenditori italiani. Ad oggi sono circa 2500 le aziende storiche iscritte sul territorio nazionale che si possono insignire dello speciale marchio “Impresa storica d’Italia”.

L’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche è completamente gratuita e tutti i registri attivi possono essere consultati liberamente sul sito di Unioncamere filtrando la ricerca per Regione, Camera di Commercio, Settore e Periodo.

Le imprese che hanno maturato i 100 anni di vita al 31 dicembre 2022 possono proporre la propria candidatura entro il 31 luglio 2023.

Informazioni e modalità di iscrizione sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria al link CLICCA QUI.