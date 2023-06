A Finale nel week end i primi controlli del Nucleo Tutela del Consumatore della Polizia locale: nel mirino la cessione di alcolici

Con l'approssimarsi dell'estate crescono di intensità i controlli da parte della Polizia Locale. La novità è che per affrontare al meglio gli effetti indesiderati della movida estiva i Comandi di Finale Ligure, Savona e Loano hanno unito le forze, dando vita ad un nucleo di agenti specializzati nel controllo delle iniziative poste in essere da bar, pub, dicoteche, stabilimenti balneari, ma anche per verificare gli eventi di pubblico spettacolo programmati sui tre territori.

Sabato sera il "Nucleo Tutela del Consumatore", questo il nome scelto per la nuova unità della Polizia Locale, è stato schierato nei luoghi della movida finalese, nell'occasione affiancato al più consolidato "Nucleo di Sicurezza Urbana" e all'unità cinofila antidroga; una decina gli agenti operativi sul territorio del comune rivierasco, alcuni fra questi in abiti borghesi.

Già alla prima uscita i risultati non sono mancati: due cessioni di alcolici a ragazzi minorenni accertate nel centro di Finale Marina, mentre il titolare di un negozio di generi alimentari sarà sanzionato per avere venduto birra per asporto dopo la mezzanotte, in violazione della normativa specifica di settore.

Dal Comando di Finale Ligure fanno sapere che per tutta l'estate saranno programmati servizi mirati finalizzati, anche nelle ore notturne, a verificare il rispetto delle regole di civile convivenza, come anche il contrasto al consumo di stupefacenti a all'abuso di bevande alcoliche, circostanze spesso ricorrenti di fronte a episodi di scadimento della qualità urbana.

I controlli operati congiuntamente dai tre Comandi di Polizia Locale si incardinano nel piano di interventi e misure di potenziamento delle iniziative di prevenzione promosso dal Prefetto di Savona.