Orco Feglino, incidente per un biker 14enne: interviene l’elisoccorso (FOTO)

Brutta caduta per un giovanissimo biker, nel primissimo pomeriggio odierno, sul sentiero dell’Ingegnere nel finalese, a Orco Feglino.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13.30 e immediatamente si sono attivati i militi della Croce Bianca di Finale.

Vista la zona impervia in cui è accaduto l'incidente, per il recupero del giovane quattordicenne è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Villanova d’Albenga, che lo ha prontamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.