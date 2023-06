Tre panifici del savonese nella guida “Panettieri d’Italia 2024”: ad Albenga, Cairo e Savona

Tra i dieci panifici liguri inseriti nella guida 'Panettieri d'Italia 2024' del Gambero Rosso anche 3 savonesi: Pan Per Focaccia di Cairo Montenotte, Rotondo Pani e Grani di Savona e Zio Pagnotta ad Albenga.

La guida 'Panettieri d'Italia 2024' del Gambero Rosso è giunta alla sua quinta edizione e sostenuta dalla partnership con Petra.

A Genova nell'elenco figurano eccellenze storiche, come l'Antico Forno Patrone di via Ravecca, il Panificio e Grissineria Claretta in via della Posta Vecchia, il Panificio Mario di via San Vincenzo e Al Forno di Albaro in via Albaro. In provincia, inseriti nella guida l'Antico Forno a Legna da Carlo, a Montebruno e il Panificio Silviè a Borzonasca.

Unico forno della provincia di Imperia è La Boutique del Pane Mondino di Ventimiglia.