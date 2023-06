Come scegliere un body da neonato?

L’infanzia è forse una delle tappe più affascinanti della nostra vita. E’ un periodo di scoperte e meraviglie in cui si sperimentano momenti indimenticabili con grande allegria e semplicità. La scelta dell’abbigliamento più adeguato è un elemento essenziale per chi comincia a gattonare, muovere i primi passi e articolare con spensieratezza le prime parole.

Ne siamo a conoscenza! Chi ha debuttato da poco come genitore non sempre ha ben chiaro che capo scegliere per i propri figli, per questo motivo abbiamo pensato di creare un breve guida su come scegliere l’abbigliamento che più si addice alle loro esigenze.

Il body neonato è il capo più versatile se recentemente hai sperimentato la gioia di diventare genitore. Questo perché offre moltissimi vantaggi, in quanto la sua forma aderente e la sua elasticità si adattano meravigliosamente alla figura del bambino evitando che si stropicci durante i suoi movimenti. La sua praticità consente di avvolgerlo con cura in ogni suo spostamento offrendo una copertura completa che ti consentirà di proteggerlo senza privarlo della sua spontaneità. Inoltre, la sua praticità ti consentirà di vestirlo facilmente grazie alle sue chiusure a scatto o i bottoni a pressione. Ma cos’è un body e perché si è convertito in un must have per molti genitori?

Partiamo dalla base, il body per neonati è un capo d’abbigliamento intimo che serve a proteggere il neonato dalle intemperie o a donare freschezza nelle stagioni più miti. Il body, infatti, copre adeguatamente la zone più esposte in tenera età come, ad esempio, la schiena e i reni. Ha, inoltre, un ottimo effetto traspirante che consente ai bambini di muoversi in piena libertà assorbendo il sudore e consentendo di contenere con maggiore efficacia il pannolino. Solitamente è disponibile in varie taglie e rappresenta il capo più emblematico per chi ha la fortuna di mettere al mondo un bebè.

Come scegliere, però, il body perfetto?

Quando si tratta di scegliere il body perfetto per il tuo bambino ci sono alcuni aspetti che non bisogna assolutamente trascurare:

Primo fra tutti è la taglia. Se stai navigando nel reparto kids e non sei a conoscenza di quale misura scegliere, non credere di essere l'eccezione alla regola! Molti genitori si ritrovano nella tua stessa situazione. In termini generali, le taglie dei body sono sempre indicate in base alla sua età e al suo peso. Tuttavia è importante ricordare che ogni neonato ha le sue unicità, per questo motivo alcune fisicità potrebbero non corrispondere esattamente alle taglie standard. Pertanto, è consigliabile misurare sempre il bambino in maniera tale da non incorrere in sorprese al tuo rientro a casa. A nessuno piace attendere in coda per cambiare una capo!

Oltre a questo, un altro elemento da prendere in considerazione è l’impiego di materiali sostenibili. Ebbene sì, al giorno d’oggi anche le marche di moda per bambini si sono dovute adeguare ai tempi che corrono. Prima di acquistare un body assicurati che sia stato realizzato con materiali traspiranti e di alta qualità. Opta quindi per fibre morbide come il cotone organico o lane pregiate. Il cotone, infatti, risulta il materiale più in voga per la realizzazione di questo capo d’abbigliamento in quanto è molto versatile ed ha un tocco delicato sulla sua pelle.

E’ sconsigliabile acquistare body realizzati con tessuti sintetici poiché potrebbero causare irritazioni o allergie.

La comodità è imprescindibile per assicurare movimenti spontanei e senza intoppi. Prediligi sempre body con cuciture non troppo sporgenti per evitare sfregamenti sulla sua pelle. Controlla, inoltre, che l’elastico non comprima troppo le gambe o i polsi.

Passiamo ora a uno degli elementi più importanti, la stagionalità!

La scelta di un body che si adatta alla stagione di riferimento aiuta a regolare adeguatamente la temperatura corporea del bambino garantendone il suo comfort. Durante i mesi invernali è essenziale scegliere body a maniche lunghe e a collo alto per evitare sbalzi di temperatura troppo bruschi. Tuttavia, ora che la bella stagione è alle porte, opta sempre body a maniche corte e realizzati con materiali traspiranti come il cotone a grammatura leggera.

Last but not least, non dimenticarti mai dell’estetica! Il design e la praticità devono andare di pari passo. La stagione estiva non si fa attendere, prediligi quindi body colorati, divertenti, con stampe e motivi unici. La scelta del colore adeguato può, infatti, donare luce e personalità al look del tuo neonato. Il body è forse il capo più versatile per il tuo bebè e può essere abbinato facilmente a pantaloni, gonne e salopette per creare outfit indimenticabili.

A proposito di versatilità, ricorda che i bambini in tenera età crescono in un batter d’occhio!

Acquista sempre un body di una taglia leggermente più grande, ciò potrebbe aiutarti a garantire una maggiore durabilità del capo. Qualora, poi, il tuo bebè fosse cresciuto davvero troppo per entrarci non sbarazzartene impropriamente! Al giorno d’oggi esistono innumerevoli app dedicate all’abbigliamento di seconda mano per bambini. Naviga attentamente sul tuo portale di riferimento e regala una seconda vita ai suoi indumenti.