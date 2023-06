Albisola, tutto pronto per l'inaugurazione della nuova area canina in via Mariconi

Mercoledì 21 giugno alle 18.00 aprirà la nuova area canina di via Mariconi ad Albisola Superiore.

Dopo la chiusura della zona per gli animali a quattro zampe in via Sisto IV per via dei lavori di restyling nelle aree ex San Pietro, l'amministrazione albisolese ha deciso di ovviare alla mancanza creandone una nuova.

Sul posto sono presenti due pancine, una fontana e i cestini per la raccolta delle deiezioni e sul terreno è stata posizionata della ghiaia arrotondata, con la zona che è stata recintata così da consentire ai proprietari di poter liberare gli animali.

Il comune ha investito circa 50mila euro per la realizzazione, però non stanno mancando le polemiche da parte gli albisolesi che ritengono l'area troppo soggetta al sole. Per questo verranno posizionati due gazebo.