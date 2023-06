Savona, proteste per gli accampamenti in spiaggia e “bus della domenica” con le libere prese d'assalto

Con l'arrivo dell'estate si riapre il problema degli accampamenti sulle spiagge e dei bus pieni di turisti che provenienti da Piemonte e Lombardia, gli ormai famosi “pullman della domenica” prendendo letteralmente d'assalto le spiagge libere e relative polemiche da parte dei savonesi. Se accamparsi sulle spiagge è vietato per ciò che riguarda l'accesso alle spiagge libere , la fruizione del litorale è un diritto di tutti ma savonesi e gestori degli stabilimenti balneari vicini alle libere chiedono più controlli e lamentano lo stato di degrado e sporcizia in cui vengono lasciate le spiagge e chiedono controlli per ciò che riguarda gli accampamenti.

“Non è vero che il comune non fa i controlli sugli accampamenti abusivi in spiaggia – spiega l'assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali – la scorsa estate la polizia municipale ha fatto 25 interventi e i controlli proseguiranno anche questa estate e saranno potenziati. Purtroppo succede spesso che gli accampamenti abusivi vengano fatti togliere ma poi le tende vengono rimontate”.

Per ciò che riguarda invece la presa d'assalto delle spiagge libere da parte dei turisti che arrivano in bus dalle regioni vicine Pasquali vede una possibile soluzione in un accordo tra Comuni. “E' un problema non di facile soluzione – conclude Pasquali – non si possono fare le spiagge libere a numero chiuso, a meno che non siano attrezzate, ma credo che qualcosa vada fatto. Magari con un accordo tra i Comuni per regolare gli accessi di questi autobus che permetta di suddividere questi afflussi per le diverse spiagge sul territorio ed evitare che quelle di alcune località siano sovraffollate, magari perché più accessibili e più facili da raggiungere”.